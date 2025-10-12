Victor Oladipo continue de penser à la NBA

Avec deux sorties à 24 et 20 points, respectivement face aux Clippers et aux Spurs, Victor Oladipo n'a pas manqué ses retrouvailles avec des équipes NBA. Sous le maillot de Guangzhou Loong-Lions, l'arrière avait un rendez-vous important à négocier, s'il veut convaincre qu'il a encore sa place dans la Grande Ligue.

« Ce fut excellent. Ça faisait presque trois ans donc ça fait du bien d'affronter les meilleurs. Je me suis beaucoup amusé », commente le joueur à HoopsHype. « J'essaie simplement de jouer à haut niveau, au plus haut que je le peux. Je suis concentré sur moi-même. »

L'ancien des Pacers insiste : il pense toujours à un retour. Et rien d'autre, même pas à l'Europe. « Si les choses se gâtent et que c'est la dernière option, alors on verra. Je fais partie des meilleurs donc ma place est dans les trois lettres : NBA. »

Sauf qu'il a déjà tenté de revenir cet été, avec un workout privé pour plusieurs franchises NBA et plusieurs clubs européens à Las Vegas en juillet. Cela n'a rien donné visiblement…

« Pas vraiment, non », confirme Victor Oladipo. « Des gens ont montré de l’intérêt mais, encore une fois, avec le nouvel accord collectif, avec les contrats, il y a beaucoup de limites. Le temps nous dira quand l'occasion se présentera, mais je serai prêt à la saisir. »

Malgré les échecs jusqu'à maintenant, le double All-Star de 33 ans n'a pas perdu sa confiance. « Il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut faire, ni dans ce dont on est capable. L'âge n'est qu'un chiffre, une façade. L'important, c'est comment on se sent. Il n'y a pas de limite », conclut-il.

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 Total 462 33 43.8 34.8 79.0 0.6 4.0 4.6 4.0 2.4 1.6 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.