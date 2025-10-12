Victor Oladipo continue de penser à la NBA

Avec deux sorties à 24 et 20 points, respectivement face aux Clippers et aux Spurs, Victor Oladipo n'a pas manqué ses retrouvailles avec des équipes NBA. Sous le maillot de Guangzhou Loong-Lions, l'arrière avait un rendez-vous important à négocier, s'il veut convaincre qu'il a encore sa place dans la Grande Ligue.
« Ce fut excellent. Ça faisait presque trois ans donc ça fait du bien d'affronter les meilleurs. Je me suis beaucoup amusé », commente le joueur à HoopsHype. « J'essaie simplement de jouer à haut niveau, au plus haut que je le peux. Je suis concentré sur moi-même. »
L'ancien des Pacers insiste : il pense toujours à un retour. Et rien d'autre, même pas à l'Europe. « Si les choses se gâtent et que c'est la dernière option, alors on verra. Je fais partie des meilleurs donc ma place est dans les trois lettres : NBA. »
Sauf qu'il a déjà tenté de revenir cet été, avec un workout privé pour plusieurs franchises NBA et plusieurs clubs européens à Las Vegas en juillet. Cela n'a rien donné visiblement…
« Pas vraiment, non », confirme Victor Oladipo. « Des gens ont montré de l’intérêt mais, encore une fois, avec le nouvel accord collectif, avec les contrats, il y a beaucoup de limites. Le temps nous dira quand l'occasion se présentera, mais je serai prêt à la saisir. »
Malgré les échecs jusqu'à maintenant, le double All-Star de 33 ans n'a pas perdu sa confiance. « Il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut faire, ni dans ce dont on est capable. L'âge n'est qu'un chiffre, une façade. L'important, c'est comment on se sent. Il n'y a pas de limite », conclut-il.
|Victor Oladipo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|ORL
|80
|31
|41.9
|32.7
|78.0
|0.5
|3.6
|4.1
|4.1
|2.6
|1.6
|3.2
|0.5
|13.8
|2014-15
|ORL
|72
|36
|43.6
|33.9
|81.9
|0.7
|3.5
|4.2
|4.1
|2.6
|1.7
|2.8
|0.3
|17.9
|2015-16
|ORL
|72
|33
|43.8
|34.8
|83.0
|0.7
|4.1
|4.8
|3.9
|2.4
|1.6
|2.1
|0.8
|16.0
|2016-17
|OKC
|67
|33
|44.2
|36.1
|75.3
|0.6
|3.8
|4.3
|2.6
|2.3
|1.2
|1.8
|0.3
|15.9
|2017-18
|IND
|75
|34
|47.7
|37.1
|79.9
|0.6
|4.6
|5.2
|4.3
|2.3
|2.4
|2.9
|0.8
|23.1
|2018-19
|IND
|36
|32
|42.3
|34.3
|73.0
|0.6
|5.0
|5.6
|5.2
|2.0
|1.7
|2.3
|0.3
|18.8
|2019-20
|IND
|19
|28
|39.4
|31.7
|81.4
|0.5
|3.5
|4.0
|3.0
|1.9
|0.9
|2.5
|0.2
|14.5
|2020-21 *
|All Teams
|33
|33
|40.8
|32.6
|75.4
|0.4
|4.5
|4.9
|4.6
|2.5
|1.4
|2.5
|0.4
|19.8
|2020-21 *
|HOU
|20
|34
|40.7
|32.0
|78.3
|0.4
|4.4
|4.8
|5.0
|2.3
|1.2
|2.6
|0.5
|21.2
|2020-21 *
|IND
|9
|33
|42.1
|36.2
|73.0
|0.1
|5.6
|5.7
|4.2
|2.6
|1.7
|2.0
|0.2
|20.0
|2020-21 *
|MIA
|4
|28
|37.2
|23.5
|66.7
|0.8
|2.8
|3.5
|3.5
|3.3
|1.8
|3.5
|0.5
|12.0
|2021-22
|MIA
|8
|22
|47.9
|41.7
|73.7
|0.4
|2.5
|2.9
|3.5
|1.6
|0.6
|2.0
|0.1
|12.4
|Total
|462
|33
|43.8
|34.8
|79.0
|0.6
|4.0
|4.6
|4.0
|2.4
|1.6
|2.6
|0.5
|17.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.