Maxime Raynaud débloqué sur le plan mental par Russell Westbrook

Ça ne va clairement pas fort chez les Kings, plongés dans les tréfonds de la conférence Ouest avec 6 victoires pour 20 défaites. Le seul rayon de soleil, c’est Maxime Raynaud, qui montre de bonnes choses pour ses débuts NBA…

Propulsé titulaire avec les blessures de Domantas Sabonis puis Drew Eubanks, le rookie français saisit l’opportunité qui se présente. Notamment grâce à l’aide de Russell Westbrook, qui est son principal pourvoyeur de ballons (24 passes décisives sur les 51 reçues par l’ancien de Stanford) et sa rampe de lancement.

« C’est lui qui m’a énormément donné confiance sur les premiers matches » explique Maxime Raynaud à L’Equipe. « C’est l’un des meilleurs meneurs de l’histoire NBA. C’est un gars tellement extraverti, tu as l’impression que c’est un coach. Il te parle, il est super intense avec tout ce qu’il fait. Il me dit : ‘Dès que tu es en dessous, que je te fais la passe, que tu es un peu ouvert, shoote.’ Il m’a beaucoup aidé à me débloquer mentalement. »

La connexion entre les deux hommes fonctionne bien, et continue d’ailleurs de s’améliorer au fil des rencontres.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est l’énergie qu’il apporte »

« Au fil des matches, on apprend à trouver nos espaces, notre connexion, je comprends comment il aime ses écrans. On peut encore progresser, mais c’est un super début » continue l’intérieur tricolore.

Sur les derniers matchs, on a pu voir à quel point Russell Westbrook aime jouer avec Maxime Raynaud, n’hésitant jamais à le servir, notamment sur jeu rapide. Comme tous ceux qui l’ont côtoyé, le rookie a surtout remarqué à quel point le MVP 2017 était une source d’énergie inépuisable.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est l’énergie qu’il apporte. On l’a signé un peu tard, en présaison, on s’est rencontrés à Los Angeles. Généralement, les matins, les gars sont aux soins, regardent des images des matches, tout va doucement. Lui était déjà là avec la musique à fond, en train de charrier tout le monde, ça a mis une bonne vibe, c’est quelque chose dont notre équipe manquait cruellement. C’est exactement ce rôle-là qu’il remplit. »

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 18 18:30 52.5 35.7 72.7 1.2 3.5 4.7 0.9 2.2 0.3 0.8 0.5 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.