Le GM des Kings savoure au moins les progrès rapides de Maxime Raynaud

Au fil des jours, et malgré le marasme des Kings, Maxime Raynaud s’est fait une place au soleil à Sacramento.

Depuis cinq matches, dont deux titularisations, il tourne à 15.6 points (à 60% de réussite au shoot) et 6.8 rebonds de moyenne en 25 minutes. De quoi recevoir les compliments de Scott Perry, le GM de la franchise.

« Je suis très encouragé par ces deux jeunes, par leur situation actuelle », explique ainsi le dirigeant, en parlant non seulement du Français mais également de Nique Clifford. « Déjà, les deux ont un gros QI basket. Ensuite, ce sont de gros bosseurs. Quand on est jeune, qu’on arrive en NBA et qu’on a envie de bosser, on se donne une chance de progresser, de s’améliorer. »

Si Nique Clifford, 24e choix de la dernière Draft, est encore timide, même s’il sort d’un bon match contre Miami, Maxime Raynaud, lui, s’impose déjà. Rappelons que le pivot a été sélectionné en 42e position.

« On voit que Maxime grandit devant nos yeux », poursuit Scott Perry. « La chance pour lui, et la malchance des Kings, c’est la blessure de Domantas Sabonis. Cela l’aide à jouer plus tôt dans la saison alors que, peut-être, il n’aurait pas autant joué si Sabonis était présent. Il a saisi cette opportunité et c’est ce qu’on veut chez un jeune joueur. Il s’améliore match après match. »

Le Lituanien, pas épargné par des pépins physiques depuis le début de saison, souffre en effet d’une déchirure du ménisque au genou gauche depuis trois semaines, même s’il devrait revenir dans les prochains jours.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 16 16:49 52.5 30.8 81.5 1.1 3.3 4.4 1.0 2.0 0.3 0.8 0.5 8.1

