Domantas Sabonis souffre d’une déchirure d’un ménisque…

Rien ne va plus à Sacramento. Actuellement sur une série de huit défaites d’affilée, voilà que l’on apprend maintenant par ESPN que Domantas Sabonis doit s’absenter trois à quatre semaines, à cause d’une déchirure du ménisque au genou gauche.

Pas verni physiquement depuis la reprise, entre ses blessures à l’ischio-jambier, aux côtes et donc au genou, le Lituanien va rater au moins dix matchs et son absence pourrait être lourde de conséquences pour les Kings. En effet, ses dirigeants pourraient être amenés à casser leur groupe. Outre « Domas », de nouvelles défaites pourraient ainsi entraîner les départs de DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Malik Monk…

Si le retour de Keegan Murray devrait apporter un peu de positif à Sacramento, la blessure de Domantas Sabonis risque toutefois de faire très mal, quand on sait qu’il est la plaque tournante de l’équipe depuis son arrivée en Californie, il y a bientôt quatre ans (19.1 points, 13.2 rebonds, 7 passes de moyenne).

Un peu moins productif cette saison, le triple All-Star laisse en tout cas Precious Achiuwa, Drew Eubanks, Dario Saric, Maxime Raynaud et Dylan Cardwell se partager les minutes au poste 5.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 4.0 1.2 2.5 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.