La G-League, dernière étape de la convalescence de Keegan Murray

Enfin une éclaircie dans le ciel très noir des Kings. Dans une situation difficile avec une série de six défaites qui vient fragiliser un effectif qui ne manque pourtant pas de talents, Sacramento ne devrait plus tarder à réintégrer Keegan Murray. Opéré du pouce gauche mi-octobre, l’ailier de 25 ans est arrivé à la fin de sa convalescence et a été autorisé à reprendre l’entraînement complet à cinq-contre-cinq et avec contact.

Pour l’aider à retrouver ses sensations et du rythme, la franchise de Sacramento va lui faire passer une dernière étape avant de le remettre à la disposition de Doug Christie en l’envoyant en G-League, avec les Stockton Kings.

Ces derniers reçoivent les Valley Suns ce soir, pour ce qui pourrait être le premier match de reprise de Keegan Murray. De leur côté, les Kings poursuivront leur « road trip » jusqu’à la fin de la semaine, à Oklahoma City demain, Memphis jeudi puis Denver samedi avant de rentrer à la maison, pour la réception de Minnesota lundi prochain. Si tout se passe comme prévu, on reverra peut-être l’ancien pensionnaire d’Iowa à cette occasion.

Même s’il ne parviendra pas à inverser la tendance à lui seul, Keegan Murray reste précieux dans la hiérarchie des Kings, notamment pour son adresse à 3-points (37.2% en moyenne en carrière sur ses trois premières saisons NBA), ce qui permet aussi d’étirer le jeu pour ses coéquipiers dont DeMar DeRozan, as du tir à mi-distance.

Sa défense sur les meilleurs extérieurs adverses sera également un point positif de plus pour une équipe qui a besoin d’un petit coup de pouce pour repartir de l’avant. Ça tombe bien, celui de Keegan Murray est tout neuf…

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.