Un jeu de chaises musicales entre Peyton Watson et Jonathan Kuminga ?

Les Nuggets veulent conserver Peyton Watson mais c’est au-dessus de leurs moyens. C’est l’équation à résoudre pour la franchise de Denver, qui doit dégraisser pour espérer conserver son joueur avec un salaire qu’il juge acceptable. Sinon, il pourrait rester une saison de plus dans le Colorado, avant de partir libre en 2027.

Dans le même temps, la possibilité d’un « sign-and-trade » est toujours aussi forte car les concurrents sont nombreux. Les Bucks, les Hawks et les Clippers ont été évoqués et HoopsHype ajoute à cette liste les Cavaliers, qui n’hésiteraient pas à mettre Max Strus et Dennis Schroder dans la balance.

C’est là que le dossier Jonathan Kuminga rejoint celui de Peyton Watson. Le Congolais aussi est courtisé et les rumeurs de « sign-and-trade » sont persistantes depuis le début de l’été. On a évoqué les Lakers et les Cavaliers, et même désormais les Wolves. La franchise de Cleveland est donc à la fois sur Jonathan Kuminga et Peyton Watson. Et comme les Hawks sont aussi sur le joueur de Denver, on pourrait imaginer un petit jeu de chaises musicales entre les deux joueurs.

Néanmoins, il faut ajouter que les Nuggets sont gourmands et demandent en échange de leur ailier au moins un premier tour de Draft et un joueur important. Ce qui freine les équipes intéressées, peu motivées à l’idée de lâcher un premier tour. Pour l’heure, ce sont le Bucks qui seraient les plus sérieux dans ce dossier, les Clippers et les Hawks étant plus dans une stratégie de tâter le terrain que d’être véritablement offensifs.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.