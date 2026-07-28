Pour garder Peyton Watson, Denver doit maintenant alléger ses comptes

Les Nuggets ont désormais clairement annoncé leurs intentions. Selon The Athletic, Denver a proposé un contrat de 70 millions de dollars sur cinq ans à Peyton Watson, « free agent » protégé depuis le début de l’été.

À raison de 14 millions de dollars par saison, cette offre confirme que la franchise du Colorado souhaite conserver son ailier de 23 ans sur la durée. Elle ne règle toutefois pas le principal problème du dossier : les Nuggets doivent encore alléger leurs comptes avant de pouvoir sécuriser leur révélation de la saison passée.

Car en décidant de s’aligner sur l’offre du Thunder pour Spencer Jones, soit 12 millions de dollars garantis sur deux ans, Denver a dépassé le « second apron ». Un choix sportif assumé, mais qui a considérablement augmenté la facture et réduit la marge de manœuvre des dirigeants.

Denver cherche à transférer un ou plusieurs contrats

D’après The Athletic, les Nuggets tentent désormais de transférer un ou plusieurs contrats pour repasser sous le « second apron » et libérer suffisamment de place afin de conserver Peyton Watson.

Fixé à 221,7 millions de dollars pour la saison 2026/27, ce deuxième seuil fiscal n’entraîne pas seulement une lourde « luxury tax ». Il impose également d’importantes restrictions sportives, notamment sur les transferts, les exceptions salariales et l’utilisation de futurs choix de Draft.

Denver est aujourd’hui la seule franchise située au-dessus de cette limite. La décision de conserver Spencer Jones aurait déjà fait passer sa facture prévisionnelle de « luxury tax » de 36 à 68 millions de dollars. Ajouter le contrat proposé à Peyton Watson sans effectuer de transfert ferait encore exploser le coût total de l’effectif.

Les Nuggets ont pourtant de bonnes raisons de vouloir faire l’effort. En 54 matchs la saison passée, dont 40 comme titulaire, Peyton Watson a tourné à 14,6 points, 4,9 rebonds, 2,1 passes et 1,1 contre de moyenne, avec 49,1% de réussite aux tirs et surtout 41,1% à 3-points.

Lors de l’absence de Nikola Jokic, l’ancien joueur d’UCLA avait même changé de dimension, au point de devenir l’une des principales options offensives de l’équipe. Ses progrès dans la création avec le ballon, combinés à ses qualités athlétiques et défensives, en font également une pièce importante pour préparer l’avenir, alors qu’Aaron Gordon fêtera ses 31 ans avant le début de la saison.

Les Bucks restent à l’affût

Denver ne peut cependant pas prendre trop de temps. Les Bucks, les Hawks et les Clippers continuent de s’intéresser à Peyton Watson dans le cadre d’un éventuel « sign-and-trade ». Milwaukee serait même considéré comme le prétendant extérieur le plus sérieux.

Les Bucks disposent notamment d’une « trade exception » de 25,5 millions de dollars, qui pourrait leur permettre d’absorber le contrat de l’ailier. Mais les Nuggets ne semblent pas disposés à brader leur joueur puisqu’ils réclameraient l’équivalent d’au moins deux premiers tours de Draft pour accepter de le laisser partir.

Peyton Watson conserve également une autre possibilité : accepter sa « qualifying offer » de 6,5 millions de dollars, disputer une dernière saison à Denver puis devenir totalement libre à l’été 2027. Une stratégie risquée pour le joueur, qui renoncerait provisoirement à la sécurité financière d’un contrat longue durée, mais qui pourrait mettre davantage de pression sur les Nuggets.

Denver a donc posé son offre sur la table. Il lui reste maintenant à faire de la place pour éviter que son désir de conserver Peyton Watson ne se heurte définitivement aux conséquences du « second apron »…

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.