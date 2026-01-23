Peyton Watson s’offre encore un nouveau record en carrière

Jusqu’où va aller Peyton Watson ? Les dirigeants des Nuggets doivent se poser la question en ce moment au regard des performances impressionnantes de leur ailier. Celui-ci est la révélation de Denver depuis la blessure de Nikola Jokic, et l’une des explications pour lesquelles la franchise du Colorado se maintient à la 3e place à l’Ouest.

Cette nuit à Washington, il a signé une nouvelle explosion à 35 points (10/16 aux tirs dont 6/8 de loin, et 9/10 aux lancers), un nouveau record en carrière, avec 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Sans compter 4 contres, dont deux très autoritaires devant Alex Sarr.

L’explication à sa forme actuelle ? « C’est simplement l’absence de peur, cette audace d’aller sur le terrain et de réussir face aux meilleurs du monde. Ce qui compte le plus à mes yeux, c’est l’état d’esprit et la mentalité qu’il y a derrière », lâche-t-il après son match, en se montrant satisfait d’avoir pu apporter autant en défense.

C’est d’ailleurs ce que son coach a trouvé « le plus impressionnant ». « C’était génial pour lui de battre son record un soir où il a aussi produit un jeu si complet. Il a été bon des deux côtés du terrain. Je n’ai pas trouvé qu’il avait forcé ses tirs ; il a agressé le cercle. Il a obtenu 10 lancers-francs avec seulement 16 tirs tentés. Marquer 35 points avec une telle efficacité, c’était vraiment impressionnant », qualifie David Adelman.

Aaron Gordon est tout sauf surpris

Peyton Watson, qui a fait un passage au vestiaire en cours de route pour surveiller une cheville meurtrie, signe un mois de janvier impressionnant : 23 points de moyenne (51% aux tirs dont 48% à 3-points), 6 rebonds, 3 passes, 1.5 contre et 1 interception.

« Il est confiant, mais cela ne m’étonne pas. J’ai toujours su que ‘PY’ pouvait être, et est effectivement, un joueur très spécial dans cette ligue. Maintenant, il a l’opportunité de le prouver. J’espère que son corps va tenir car il joue de manière fantastique. Et on va avoir besoin qu’il maintienne ce niveau », affiche Aaron Gordon.

Au-delà de cet évident facteur confiance, David Adelman remarque un QI basket en pleine évolution. « Il n’avait jamais connu ça auparavant : avant, si son tir ne tombait pas pendant une semaine, il essayait d’explorer la raquette et de créer du jeu pour les autres. Je me suis dit que ce soir, c’était logique. Quand vous avez la main chaude, vous devez continuer à shooter. Il fait les bons choix au bon moment. »

Et pour finir avec un tel niveau d’efficacité, cela « signifie que vous comprenez ce que le jeu vous propose. S’il y a un intervalle pour pénétrer, alors pénétrez. S’il faut faire la bonne passe à un coéquipier, alors faites-la. Sinon, allez au cercle, attaquez. Il a livré un match très propre des deux côtés du terrain », termine le coach.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 42 29:41 50.4 40.3 73.0 0.9 4.1 5.0 1.8 2.5 1.0 1.7 1.0 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.