Les Hornets ont un œil sur Domantas Sabonis

On le sait en partance des Kings depuis plusieurs jours, et voilà que l’on connaît maintenant l’un des points de chute potentiels de Domantas Sabonis. The Athletic et Hoopshype, le Lituanien figurerait ainsi sur les tablettes des Hornets, et des discussions entre les deux équipes auraient même déjà eu lieu.

En échange de « Domas », Charlotte aurait proposé Miles Bridges, Josh Green et un futur premier tour de Draft à Sacramento. Sans que cela n’aille pour le moment plus loin, alors que les Kings aimeraient éventuellement récupérer le 14e ou le 18e choix de la Draft 2026 des Hornets, que ces derniers ne semblent pas disposés à lâcher.

C’est en tout cas la confirmation que Domantas Sabonis semble plus que jamais vivre ses derniers jours à Sacramento, après y avoir joué pendant quatre ans, pour 19 points, 13.1 rebonds et 6.9 passes de moyenne, mais une seule apparition en playoffs. Il lui reste deux ans de contrat à honorer, et plus de 94 millions de dollars à recevoir.

Surveillé de près par les Wizards, les Suns, les Bulls et les Raptors en début d’année, le Lituanien pourrait donc finalement atterrir chez les Hornets, où l’on souhaite renforcer le secteur intérieur autour de LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel ou encore Coby White. Rebondeur/passeur de très haut niveau, malgré des limites certaines en défense et en mobilité, le joueur de 30 ans offrirait à Charlotte un vrai point d’appui offensif, même si son profil poserait forcément la question de l’équilibre défensif autour de lui…

Pour les Hornets, l’idée serait donc assez claire : accélérer la reconstruction autour de leur jeune noyau, sans pour autant sacrifier Moussa Diabaté ou leurs choix de Draft les plus importants.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.