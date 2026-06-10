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Charlotte prête à tourner la page Miles Bridges ?

Publié le 10/06/2026 à 13:49 Twitter Facebook

NBA – Le joueur des Hornets a alimenté les rumeurs dans le courant de la saison et ça devrait continuer cet été. Logique car l’ailier sera libre en 2027.

Titulaire indiscutable à Charlotte, mais désormais quatrième option offensive des Hornets, derrière Brandon Miller, LaMelo Ball et Kon Knueppel, Miles Bridges aurait pu faire ses valises dans le courant de la saison.

Plusieurs franchises (les Bucks, les Warriors ou encore les Suns) étaient visiblement intéressées par son profil mais tout ceci n’avait finalement rien donné, l’ailier allant au bout de l’exercice, étant d’ailleurs très bon dans le premier « play-in » face au Heat, avant la défaite face au Magic.

Un possible départ de l’ailier est de nouveau possible durant l’intersaison annonce Marc Stein, qui indique que les Hornets vont mettre leur joueur sur le marché. Il faut dire qu’il est en fin de contrat en 2027, avec 22.8 millions de dollars à toucher la saison prochaine.

Si la franchise désire vraiment s’en séparer cet été, c’est sans doute parce qu’elle ne veut pas le prolonger et ne souhaite néanmoins pas le voir partir sans contrepartie en juillet 2027. Un départ se dessine donc pour Miles Bridges (28 ans), à très court ou moyen terme, alors qu’il a fait toute sa carrière à Charlotte depuis 2018.

Miles Bridges Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 CHA 80 21:12 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5
2019-20 CHA 65 30:42 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0
2020-21 CHA 66 29:16 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7
2021-22 CHA 80 35:28 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2
2023-24 CHA 69 37:24 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0
2024-25 CHA 64 31:42 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3
2025-26 CHA 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.7 0.6 1.4 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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