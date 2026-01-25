Alors que les Hornets se rapprochent du play-in, Miles Bridges gère les rumeurs

Après quelques pas de recul en tête de raquette, il s’est mis sur sa main gauche pour mieux prendre de vitesse Alex Sarr, et lui dunker dessus. Ce geste de Miles Bridges à 3 minutes de la fin face aux Wizards a contribué à la victoire des Hornets devant les hommes de la capitale.

Des Wizards, récemment dépassés par les Pacers à l’avant dernière place à l’Est, en totale roue libre avec 9 revers de suite. Là où les Hornets affichent une bien plus honorable dynamique de 7 victoires sur leurs 12 dernières sorties.

Si bien qu’avec un bilan (18v-28d) très proche de celui des Bucks (18v-26d), les hommes de Charles Lee ne sont plus très loin des dernières places qualificatives pour le play-in. Les Hawks (22v-25d) occupent actuellement la 10e place avec 4 victoires de plus.

Ce contexte collectif favorable n’empêche pas l’équipe locale de s’interroger sur son avenir. Des rumeurs ont récemment émergé autour de Miles Bridges, qui intéresserait Milwaukee, Golden State et Phoenix. L’ailier dit se concentrer sur le fait de gagner.

Objectif stabilité ?

« Que je sois échangé ou non… Je préférerais rester ici. Mais je sais que si je suis transféré, Jeff Peterson (le président des opérations basket des Hornets) et son équipe m’en parleront d’abord. Donc, j’essaie de ne pas m’en inquiéter. Je me préoccupe juste des matchs », confie-t-il au Charlotte Observer.

Auteur de 20 points face aux Wizards, Bridges est la 4e option de son équipe, derrière Brandon Miller, LaMelo Ball et Kon Knueppel, avec 19 points de moyenne. Les jeunes talents ne manquent donc pas au sein de cette équipe.

« Ouais, c’est sûr que je veux en faire partie. J’ai l’impression que tout le monde veut que le groupe reste soudé. Mais il faut simplement contrôler ce que l’on peut contrôler et continuer à enchaîner les victoires », souhaite Bridges qui touche 25 millions de dollars cette saison, avant une dernière année de contrat à près de 23 millions.

« C’est l’objectif, que tout le monde reste ici. Mais malheureusement, c’est la réalité du milieu. Se concentrer sur ce qui est de notre ressort serait déjà une très bonne chose. On reste soudés, on reste concentrés dans le vestiaire. On l’entend, on voit tout. On ne peut pas vraiment laisser ça nous perturber, que ce soit en tant qu’hommes ou en tant que basketteurs. Donc, on reste juste focalisés avec ses frères d’armes et on avance comme ça », affiche de son côté Brandon Miller.