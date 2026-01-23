Miles Bridges intéresse Milwaukee, Golden State et Phoenix

À Charlotte, un joueur pourrait être amené à faire ses valises dans les deux prochaines semaines et, d’après The Athletic, il s’agit de Miles Bridges.

Présent en Caroline du Nord depuis sa Draft en 2018 (en 12e position), l’ailier est effectivement dans le viseur de trois franchises : les Bucks, les Warriors et les Suns. En retour, les Hornets aimeraient récupérer au moins un premier tour de Draft, si ce n’est deux.

Miles Bridges, qui touche 25 millions de dollars cette saison et qui en touchera 23 la saison prochaine, sera libre à l’été 2027. À bientôt 28 ans, il reste productif et tourne à un peu plus de 20 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne sur les quatre dernières années (à 46% au shoot, dont 33% à 3-points).

Capable d’évoluer aux postes 3 et 4, il apporterait donc scoring, polyvalence et présence athlétique à une équipe ambitieuse et en manque de densité à l’aile. À condition de contenter les dirigeants de Charlotte, pas forcément vendeurs, mais à l’affût pour tirer le meilleur profit de sa valeur marchande et mieux entourer Kon Knueppel, Brandon Miller ou LaMelo Ball.

À voir si des profils comme Kyle Kuzma (Bucks) ou Jonathan Kuminga (Warriors) peuvent les intéresser, même si The Athletic indique déjà que les Hornets n’ont pas grand intérêt pour « Kuz ».

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21:12 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 30:42 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29:16 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 35:28 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37:24 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 31:42 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3 2025-26 CHA 43 32:53 44.5 33.4 84.3 1.0 5.2 6.2 3.5 1.8 0.5 1.4 0.5 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.