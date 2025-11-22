LaMelo Ball répond aux rumeurs et réaffirme son attachement aux Hornets

Une fois n’est pas coutume, les Hornets font la une. Non pas pour leurs performances sur le parquet, qui restent décevantes saison après saison, mais pour l’agitation en coulisses : Yahoo! Sports a en effet affirmé que LaMelo Ball serait « ouvert à un transfert loin de la franchise ».

Dès le lendemain, le meneur a été invité à réagir… et surtout à démentir la rumeur.

« Il n’a jamais entendu ça de moi, donc ce n’est pas moi la source » a-t-il ainsi précisé, après son entraînement. « Ce sont juste de fausses informations. »

La rumeur ayant rapidement enflé sur les réseaux sociaux et dans les médias, LaMelo Ball a même pris la parole dans la foulée sur X/Twitter, en publiant un simple emoji clown pour illustrer ce qu’il en pensait.

« Quand elles deviennent trop grosses, il faut dire quelque chose » a-t-il estimé. « Là, c’était tellement gros que ça faisait les gros titres sur Bleacher Report et partout ailleurs, donc je ne voulais pas que ça continue. »

L’objectif n’a pas changé : redresser les Hornets

Face à ce tumulte, les Hornets ont également vite tenu à rappeler que LaMelo Ball reste la figure de proue du projet et la clé de leurs ambitions futures.

« C’est une immense pièce de ce que l’on fait en attaque et en défense » a par exemple rappelé Charles Lee, heureux de voir son meneur réaffirmer aussi clairement son attachement à la franchise qui l’a drafté en 2020.

« Je suis ravi d’entendre ce qu’il avait à dire, parce je pourrais répéter beaucoup de choses similaires de mon côté » a déclaré le coach de Charlotte. « La communication entre LaMelo, [Jeff Peterson, le GM] et moi-même est très importante et je pense qu’il nous a toujours fait comprendre qu’il souhaitait construire quelque chose avec nous. Il sait ce qu’il faut faire pour essayer de gagner, de qui on a besoin pour, donc je pense qu’il est juste dévoué à Charlotte. Il a déjà dit à quel point il adore cette ville et les fans, c’est tout ce que j’ai toujours entendu et c’est ce sur quoi je me concentre. »

Sous contrat pour plus de 130 millions de dollars sur les trois prochaines saisons, LaMelo Ball assure de son côté qu’il préfère se focaliser sur le terrain plutôt que sur le bruit médiatique.

« J’adore être ici. Je ne dis rien et j’essaie juste de gagner, rien de plus. C’est ce qu’on va continuer de faire » a-t-il lancé, optimiste. « Il y a des hauts et des bas. On est dans une mauvaise passe en ce moment, mais on va assurément finir par remonter. Je garde confiance en tout le groupe et en tout le monde ici. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 9 31:20 38.5 29.8 86.7 1.4 5.4 6.9 9.6 3.1 1.4 3.7 0.1 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.