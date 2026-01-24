Les Hornets repoussent la classe biberon des Wizards

Avec cette 18e victoire, les Hornets atteignent le même total que les Bucks, et se rapprochent de la 10e place de la conférence Est, synonyme de “play-in”. LaMelo Ball et ses partenaires en sont loin, mais ils sont sur une bonne dynamique.

Habituellement, les rencontres disputées à midi sont marquées par des maladresses en tous genres. Ce n’est pas le cas en début de match avec un festival d’adresse des deux côtés (17-13) sur ce parquet digne de la NBA Cup. Alex Sarr frappe à l’intérieur pour apporter de la variété, mais les Hornets ont un effectif plus riche, avec des créateurs pour trouver les shooteurs. Cela donne un 13-0 pour prendre les commandes (29-21). Côté Wizards, Kyshawn George prend le relais, et les Wizards n’ont qu’un point de retard (35-34) après douze minutes.

Les Wizards s’accrochent avec Tre Johnson pour frapper dans le coin, ou Bub Carrington pour marquer du logo. Mais comme en 1ere quart-temps, ils prennent un gros vent en milieu de période. Cette fois, c’est un 15-0 pour prendre 15 points de retard… Kon Knueppel est parfait aux tirs, et les Hornets atteignent la pause avec huit points d’avance (66-58). A 60% à 3-points, et sans les pertes de balle, l’écart pourrait être plus lourd.

La suite ? Un scénario toujours identique avec des Hornets qui profitent de quelques accélérations pour prendre 18 points d’avance. LaMelo Ball peut se concentrer sur la création, et Miles Bridges et Brandon Miller sont servis sur un plateau pour faire la différence. Sous les panneaux, Moussa Diabate limite l’influence d’Alex Sarr.

Sauf que les Hornets vont s’endormir, et les Wizards vont se lancer dans une folle remontée, au point de revenir à une seule possession sur une claquette de Jamir Watkins (114-112). Les deux dernières minutes sont tendues et hachées, et les Hornets s’en sortent sur le fil grâce à deux lancers-francs de Miles Bridges.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le cinq le plus jeune de l’histoire ! Avec un âge moyen de 20.6 ans, les Wizards ont débuté la rencontre avec le cinq le plus jeune de l’histoire, depuis que la NBA intègre l’âge des joueurs dans ses statistiques, soit 1980. Les acteurs de ce record se nomment Tre Johnson, Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George et Will Riley.

Rencontre avancée. En raison de la vague de verglas qui va toucher la côte Est des Etats-Unis, les Hornets avaient décidé d’avancer la rencontre à 12h00. Une décision qui arrangeait aussi les Wizards puisque Washington est aussi touché par cette épisode glacial avec des chutes de neige pouvant atteindre 30 centimètres ou plus dans certaines zones.

