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Les Blazers ferment la porte à un départ de Jrue Holiday

Publié le 4/08/2026 à 17:45 Twitter Facebook

NBA – Comme les Blazers n’ont que 12 joueurs sous contrat, les rumeurs se multiplient.

Jrue Holiday (Blazers)

Malgré les nombreuses rumeurs de ces derniers jours, les Blazers ne semblent pas prêts à recruter DeMar DeRozan. Selon Marc Stein, Portland ne poursuit pas actuellement la piste de l’ancien arrière-ailier des Kings, en dépit d’un effectif qui ne compte que 12 joueurs sous contrat garanti pour la saison 2026-27.

La franchise de l’Oregon dispose pourtant de marge pour ajouter de la profondeur sur les ailes, mais rien n’indique qu’elle souhaite le faire avec le vétéran de 37 ans, toujours sans contrat pour la saison prochaine.

Marc Stein dément également une autre rumeur persistante : celle d’un buyout de Jrue Holiday qui lui permettrait de retourner à Philadelphie, sa première franchise en NBA, où il pourrait être une doublure de luxe derrière Tyrese Maxey, et un partenaire de choix pour son ancien coéquipier Jaylen Brown et LeBron James.

72 millions de salaire sur deux ans…

Selon l’insider, cette hypothèse n’a aucun fondement. Ni les Blazers n’envisagent de libérer leur meneur, ni Holiday ne pousserait dans cette direction.

Le champion NBA est encore sous contrat pour 34,8 millions de dollars cette saison et il possède une player option à 37,2 millions pour 2027-28. Pourtant, l’avenir de Holiday reste en pointillés chez les Blazers avec le retour attendu de Damian Lillard, remis de sa rupture du tendon d’Achille, et l’arrivée de Ja Morant.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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