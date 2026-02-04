L’intérêt des Raptors pour Domantas Sabonis surestimé ?

À l’approche de la « trade deadline », les écrans de fumée se multiplient. Dirigeants et agents jouent leur partition, et les « insiders » servent souvent de caisse de résonance.

Hier, plusieurs rumeurs ont ainsi refait surface autour de Domantas Sabonis, possiblement envoyé à Toronto en échange de RJ Barrett et d’Ochai Agbaji. Certains bruits allaient même jusqu’à affirmer que tout se jouait sur le choix de Draft : les Raptors seraient disposés à lâcher un deuxième tour, mais pas un premier.

Sauf que selon Michael Grange, de Sportsnet, l’intérêt de Toronto pour le pivot lituanien des Kings ne serait en fait pas si appuyé. La rumeur servirait surtout les agents du fils d’Arvydas, désireux de le sortir de Sacramento.

Avec la blessure de Jakob Poeltl, la connexion paraît en effet assez « logique » pour donner de la crédibilité au scénario. Mais crédible ne veut pas dire probable, d’autant que le profil de Domantas Sabonis ne colle pas forcément à la construction de Darko Rajakovic.

Certes, son activité au rebond et sa qualité de créateur poste haut feraient du bien aux Raptors. Mais son manque d’intimidation près du cercle et ses limites en termes de mobilité défensive ont de quoi refroidir, surtout pour une équipe qui cherche davantage à poser des bases qu’à bricoler un coup à court terme.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 18 30:00 54.2 18.5 71.2 3.2 8.0 11.2 4.2 3.5 0.9 2.8 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.