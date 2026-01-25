Jakob Poeltl toujours bloqué à l’infirmerie des Raptors

Jakob Poeltl reste bloqué à l’infirmerie. Toronto a annoncé que son pivot « demeure sans calendrier de reprise défini » alors qu’il gère des « problèmes de dos persistants ». Le club, déjà en difficulté au rebond et dans la protection du cercle, doit donc continuer sans son principal point d’ancrage intérieur.

Victime d’une gêne qui traîne depuis le camp d’entraînement, l’Autrichien n’a plus disputé la moindre minute depuis le 21 décembre. Les Raptors avaient pourtant indiqué début janvier qu’il avait été autorisé à reprendre le contact, mais les sensations n’ont pas suivi et la franchise a choisi de calmer toute forme d’optimisme.

En attendant un nouveau point médical, Darko Rajakovic bricole au poste 5 avec Collin Murray-Boyles et Sandro Mamukelashvili, quitte à perdre en taille et en dissuasion.

À quelques jours de la « trade deadline » du 5 février, les problèmes de Jakob Poeltl pourraient toutefois pousser la franchise canadienne à récupérer un pivot, les pistes Domantas Sabonis et Anthony Davis étant évoquées…

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12:06 58.3 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 18:35 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SA 77 16:32 64.5 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SA 66 17:45 62.4 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SA 69 26:44 61.6 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SA 68 28:58 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 SA 46 26:04 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 TOR 26 27:12 65.2 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26:23 65.6 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 2024-25 TOR 57 29:35 62.7 33.3 67.4 3.3 6.3 9.6 2.8 3.1 1.2 1.9 1.2 14.5 2025-26 TOR 21 25:17 69.3 59.6 2.7 5.0 7.7 2.1 3.1 0.8 1.6 0.5 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.