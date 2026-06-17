Walker Kessler veut plus que les 140 millions de dollars du Jazz

Le Jazz a posé une très grosse offre sur la table, mais cela ne suffit pas encore. Selon ESPN, Walker Kessler et Utah restent loin d’un accord malgré une proposition d’environ 140 millions de dollars sur cinq ans !

Ce contrat serait pourtant le plus important jamais signé par un pivot n’ayant jamais été All-Star. Mais le joueur est « free agent » protégé, et le Jazz conserve donc la possibilité de s’aligner sur toute offre extérieure.

À 2m18, Walker Kessler s’est imposé comme l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue, tournant à 2.4 contres par match lors de ses trois premières saisons en NBA. Avant sa dernière saison écourtée par une opération à l’épaule, il tournait à 11.1 points, 12.2 rebonds et 2.4 contres de moyenne en 2024/25, à 66.3% de réussite au tir.

Le problème, c’est que le pivot n’a visiblement pas aimé la façon dont le club a géré sa situation contractuelle, alors qu’il se retrouve avec peu de leviers à l’approche de la free agency.

Plusieurs franchises ont déjà tenté de récupérer Walker Kessler par le passé, notamment les Lakers, les Pacers, les Hawks, les Wizards, les Raptors ou encore les Knicks. Mais son statut de « free agent » protégé complique évidemment toute tentative extérieure, puisqu’Utah peut s’aligner sur n’importe quelle offre.

De quoi finalement aboutir à un divorce ? D’après ESPN, Utah pourrait d’ailleurs également laisser Keyonte George tester le marché dans un an, même si le club croit toujours en lui après ses progrès aperçus cette année.

Le Jazz, qui possède le deuxième choix de la prochaine Draft, doit donc gérer plusieurs dossiers importants à la fois. Avec une question centrale : combien payer pour verrouiller ses jeunes joueurs ?



Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.