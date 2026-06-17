Draft 2026 | Le Jazz hésite encore beaucoup avec son deuxième choix

Un problème de riche. C’est en quelque sorte le souci qui agite la direction du Jazz alors que la Draft se rapproche à grande vitesse, puisqu’elle est programmée dans six jours. En effet, la franchise de Salt Lake City possède le deuxième choix, derrière Washington, et d’après The Athletic, elle serait « véritablement déchirée » entre AJ Dybantsa, Cameron Boozer et Darryn Peterson.

Ce jeu à trois va rapidement devenir un jeu à deux puisque les Wizards parleront les premiers le 23 juin. Il ne restera alors plus que deux possibilités.

Nos confrères précisent que le Jazz a rencontré AJ Dybantsa et Cameron Boozer pour des tests privés, alors qu’on sait que Darryn Peterson a totalement joué la carte des Wizards et n’a pas l’intention d’en faire plus…

Est-ce un possible frein pour le sélectionner ? Pas du tout. Le Jazz n’aurait pas été surpris par le choix du meneur/arrière de Kansas, s’y attendant même. Et si Washington choisit AJ Dybantsa – le plus probable à l’heure actuelle – et qu’Utah juge que Darryn Peterson est la meilleure solution pour son projet, il sera sélectionné. Après tout, en 2025, Ace Bailey n’avait pas rencontré le Jazz et fut pourtant sélectionné en cinquième position.

Néanmoins, même avec la présence de Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen dans l’effectif, Cameron Boozer reste une possibilité car le Jazz aime les qualités à la passe et au rebond de l’ancien de Duke.

Reste donc à savoir si Utah privilégiera le talent pur, le meilleur complément à son effectif ou simplement le joueur le plus haut sur sa liste. Encore six jours pour se décider…