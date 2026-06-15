Darryn Peterson joue la carte Wizards à fond

À huit jours de la Draft NBA, la partie de poker s’intensifie au sommet. D’après les dernières informations venues des États-Unis, AJ Dybantsa a effectué des visites officielles avec les Wizards, détenteurs du premier choix, mais aussi avec le Jazz, qui possède le deuxième choix.

Un signal logique pour l’ailier de BYU, présenté depuis plusieurs semaines comme le favori pour être appelé en premier par Adam Silver, mais qui entretient donc la possibilité d’un suspense jusqu’au bout.

C’est toutefois surtout l’attitude de Darryn Peterson qui intrigue désormais les équipes de la « lottery ».

Draft 2026 | La fiche de Darryn Peterson

Car le meneur/arrière de Kansas n’a ainsi rencontré officiellement que Washington, et il n’aurait pas l’intention d’accorder d’autres rendez-vous d’ici la Draft, prévue les 23 et 24 juin…

Comme AJ Dybantsa, Darryn Peterson croit en ses chances d’être choisi en première position de la cuvée. Et son choix de ne rencontrer que les Wizards n’est évidemment pas passé inaperçu auprès des autres franchises…