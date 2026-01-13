Et si Jonathan Kuminga atterrissait… chez les Lakers ?

À partir de ce jeudi, 15 janvier, Jonathan Kuminga pourra (enfin) être transféré par les Warriors. Compte tenu de sa disparition progressive de la rotation de Steve Kerr, qui ne l’a plus utilisé depuis le 18 décembre dernier (!), on a bien du mal à imaginer le scénario où il fait encore partie de l’effectif des « Dubs », passé le 5 février prochain.

En ce sens, Jake Fischer laisse entendre qu’à l’approche de la « trade deadline », les Lakers pourraient se lancer à la poursuite du joueur de 23 ans. En quête de renfort à l’aile, les « Purple & Gold » avaient déjà contacté Golden State durant l’été, au moment où les discussions avec le Congolais coinçaient, et il se murmure donc qu’ils « continuent de suivre de près sa situation ». Alors que sa valeur marchande est au plus bas.

Finalement prolongé par les Warriors pour 48 millions de dollars sur deux ans, mais avec une simple « team option » rattachée à sa deuxième année, Jonathan Kuminga reste aussi suivi par Sacramento, tandis que Phoenix s’est en revanche retiré du dossier.

Outre « JoKu » (11.8 points, 6.2 rebonds, 2.6 passes), Los Angeles est relié depuis plusieurs semaines à des éléments comme Trey Murphy III et Herb Jones des Pelicans, ou Keon Ellis des Kings.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 18 24:47 43.1 32.0 74.1 1.6 4.6 6.2 2.6 1.7 0.3 2.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.