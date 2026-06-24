Brayden Burries et Nate Ament pour lancer la nouvelle ère des Bucks

Jon Horst voulait boucler le dossier Giannis Antetokounmpo avant la Draft. Mission accomplie avec l’envoi du Grec à Miami. La Draft 2026 devenait ainsi le premier évènement de la nouvelle ère dans le Wisconsin. Les Bucks disposaient des picks 10 et 13, ce dernier ayant été récupéré lors du transfert du «Greek Freak».

Avec son premier choix, Milwaukee a sélectionné Brayden Burries, un arrière issu d’Arizona, sortant d’une saison où il a brillé des deux côtés du terrain. Il apportait notamment 16 points de moyenne avec 39 % de réussite à 3-points.

«Je suis capable de défendre du poste 1 jusqu’au poste 4. Mon impact sur la victoire va au-delà des points marqués», résumait Brayden Burries en amont de sa Draft. «J’ai le sentiment d’être un joueur qui permet à un entraîneur de garder son poste et avec lequel on a envie de jouer.»

Le pari Nate Ament

Avec le 13e choix, les Bucks ont tenté le pari Nate Ament. Un ailier culminant à 2m07 avec un potentiel intéressant, mais dont la régularité est sujette à questions. Avec Tennessee , il apportait 16.7 points par match, mais avec des pourcentages relativement moyens : 40% au tir, 33% de loin et 79% aux lancers-francs.

Le nouveau rookie des Bucks s’est illustré avec un enchaînement de 11 matchs entre le mois de janvier et de février où il est grimpé à quasiment 23 points de moyenne à 45 % de réussite au tir et 39 % de loin.

«Notre raisonnement était clair : si nous avions la possibilité de prendre Nate avec ce choix alors nous allions le prendre. Récupérer ce choix était une incroyable opportunité pour nous», explique Jon Horst qui devra attendre l’officialisation du transfert de Giannis Antetokounmpo pour accueillir Nate Ament. «En termes de valeur dans cette Draft, c’est un joueur très bien coté.»

Nate Ament ne se résume pas qu’à son irrégularité au tir. Il a montré une belle activité au rebond lors de sa saison universitaire avec une moyenne de 6.3 prises par soir. Avec lui, les Bucks récupèrent un diamant brut. Toute la question maintenant est de savoir si Milwaukee va réussir à le polir.