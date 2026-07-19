Zaccharie Risacher transféré aux Mavericks !

C’est un virage assez brutal dans la jeune carrière de Zaccharie Risacher. Selon Shams Charania, les Hawks envoient l’ancien premier choix de la Draft 2024 aux Mavericks dans un échange à trois équipes. Atlanta récupère Lu Dort et Ryan Nembhard, tandis qu’Oklahoma City reçoit trois futurs choix au second tour !

Pour Zaccharie Risacher, le message est clair : après seulement deux saisons, les Hawks ont préféré miser sur un défenseur confirmé plutôt que de patienter davantage. Le Français avait déjà perdu sa place dans le cinq majeur en février, après 117 titularisations consécutives, même si Quin Snyder continuait de réclamer du temps pour son ailier.

Avec Lu Dort, Atlanta associe désormais un défenseur de premier plan, qui n’a encore que 27 ans, avec Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker sur les ailes. Les Hawks, qui avaient ciblé plusieurs extérieurs depuis le début de l’intersaison, renforcent ainsi nettement leur identité défensive tout en conservant plus de 40 millions de dollars d’espace sous le plafond salarial pour l’été prochain…

Le Thunder fait dans l’équilibrisme financier

Dallas offre de son côté à Zaccharie Risacher la possibilité de se relancer. Aux côtés de Cooper Flagg, nouveau visage des Mavericks, le tricolore va tenter de faire parler son activité sans ballon, sa capacité à courir en transition et son potentiel en catch-and-shoot afin de véritablement (re)lancer sa carrière en NBA.

L’opération est également une nouvelle démonstration de gestion financière du Thunder. En échangeant ainsi Lu Dort, Oklahoma City économise environ 90 millions de dollars en salaires et en taxe, repasse sous le second « apron » et crée une « trade exception » de 17,7 millions de dollars. Plutôt que de simplement refuser leur « team option » sur le contrat de Lu Dort, le Thunder l’a donc activée avant de récupérer trois choix de Draft et de placer l’un des artisans de son titre 2025 dans une équipe susceptible de lui offrir un nouveau contrat longue durée.

Avec les départs de Lu Dort, Isaiah Joe ou encore Aaron Wiggins, Oklahoma City a désormais accumulé sept choix de Draft au second tour cet été et effacé 224 millions de dollars de masse salariale et de taxe.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 67 22:26 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 0.9 0.5 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.