Zaccharie Risacher sort du cinq majeur des Hawks

Hormis les deux premiers matchs de sa saison rookie, Zaccharie Risacher avait toujours été titulaire aux Hawks depuis deux saisons, soit 117 matchs consécutifs. Une série qui a pris fin la nuit dernière, face aux Nets…

« Je vous l’ai déjà dit de plusieurs façons : peu importe qui commence, ce qui compte c’est qui finit, et les rotations » a ainsi réagi Quin Snyder, son coach, même s’il faut noter que Zaccharie Risacher n’a pas non plus fini la rencontre. « Le groupe qui a terminé le match a de très loin le meilleur ‘Net Rating’, environ dix points au-dessus de toute autre combinaison. C’est simplement notre meilleur cinq. »

Certes, ce groupe (CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu) a le meilleur « Net Rating » (différence entre points inscrits et encaissés sur 100 possessions) de l’équipe (+4.2) parmi les combinaisons utilisées fréquemment par Quin Snyder, mais si on remplace Dyson Daniels par Zaccharie Risacher, on obtient un cinq dont le « Net Rating » (+5.8) est supérieur, même s’il a été peu utilisé.

Mais pour Quin Snyder, il devenait difficile de garder CJ McCollum remplaçant. « Ne pas faire débuter CJ nous apportait du dribble, du scoring et de l’impact en sortie de banc. Mais on voyait moins souvent notre meilleur cinq » a ainsi détaillé le coach, qui a donc choisi de replacer le premier choix de la Draft 2024 en sortie de banc.

« Je pense même que ça peut être positif pour lui »

« On en a parlé. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec Zacch, parce que c’est lui qui n’était plus titulaire. Et le plus important, c’est que ça ne remet absolument pas en cause ma confiance en lui, ni ce qu’on pense de lui ici » a continué Quin Snyder. « Je pense même que ça peut être positif pour lui : entrer dans le match face à d’autres matchups, contre d’autres joueurs. Et j’ai été content de voir qu’il avait l’air relâché et compétitif. »

Évidemment, l’entraîneur cherche à ne pas accabler le fils de Stéphane, qui vit déjà une saison sophomore compliquée, avec une influence en baisse et des difficultés à trouver son rôle au sein d’une équipe des Hawks en pleine restructuration suite au départ de Trae Young et à la prise de pouvoir de Jalen Johnson dans le jeu.

« Zacch est un garçon qui a les bonnes valeurs, les bonnes intentions. Son développement va continuer, qu’il soit titulaire ou qu’il sorte du banc » a ainsi conclu Quin Snyder. « À ce moment précis de la saison, ça avait du sens que CJ soit sur le terrain en début de match. Il nous stabilise aussi par moments. Et ce joueur supplémentaire capable de porter le ballon nous aide. Car ces derniers temps, on a eu des débuts de match vraiment compliqués. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 44 24:16 44.4 35.4 60.0 0.9 2.6 3.5 1.3 2.2 0.9 0.9 0.5 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.