Pour Zaccharie Risacher, l’important est de participer

Lors du Rising Stars 2026, Zaccharie Risacher était aussi glacial que la foule d’un Intuit Dome loin d’être plein pour le premier événement phare du week-end. Le Français a débuté sur le banc avant de jouer quatre minutes consécutives, pendant lesquelles il a raté ses deux tentatives à 3-points et ses trois essais près du cercle.

Si le joueur des Hawks ne se cherchait pas d’excuses après le match, il nous expliquait que le contexte de la rencontre est forcément particulier, avec beaucoup d’attentes et, au final, peu d’actions.

« Tu essaies de te préparer au mieux, de faire un peu ta routine d’avant-match, les soins, les étirements, les activations avant d’aller sur le terrain pour t’échauffer, » décrit-il. « Après, il faut essayer de rester prêt, et c’est ça qui peut être compliqué. C’est un contexte particulier, forcément : l’accent est davantage mis sur le spectacle et on essaie de faire au mieux. »

Déjà discret et éliminé en demi-finale l’année dernière lors du Rising Stars à San Francisco, les deux performances de Zaccharie Risacher ne resteront pas dans les annales. Mais pour lui, l’important est ailleurs.

Participer au week-end du All-Star Game, c’est avant tout la possibilité de côtoyer ses pairs, mais également les légendes de la NBA. L’année dernière, l’équipe de Zaccharie Risacher était coachée par Tim Hardaway. Cette année, par Tracy McGrady, deux Hall of Famers.

« Franchement, c’est aussi ce qui fait de ce week-end une super expérience : on est entouré de grands talents, de grands joueurs avec qui on peut échanger, » nous confiait-il après la demi-finale. « C’est vraiment ce qui fait la richesse du week-end pour les jeunes joueurs. »

Après ses deux premières expériences, nous avons donc demandé au Français de partager la ou les rencontres qui l’ont marqué, que ce soit à Los Angeles ou à San Francisco.

« Honnêtement, c’est dur de choisir. Il y en a énormément. Il y a énormément de personnes qui m’ont marqué, » soupire-t-il avant de se jeter à l’eau. « Je pense à Jamal Crawford, hier, avec qui on a eu une super conversation. Andre Iguodala l’année dernière, avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger un petit peu. Shaun Livingston aussi. »

Une coupure du côté de Miami

Vu de l’extérieur, c’est un aspect qui passe peut-être inaperçu, mais nombreux sont les joueurs NBA retraités qui ont cette volonté de partager leur expérience. Il existe un vrai sens de fraternité entre les joueurs de la Grande Ligue, et c’est quelque chose qui a surpris Zaccharie Risacher à son arrivée dans la ligue.

« Surpris, oui, parce que je ne m’y attendais pas forcément… mais agréablement surpris, » confirme-t-il. « Je ne m’y attendais vraiment pas, du moins pas à ce point. On voit vraiment que la ligue essaie de mettre en avant ce genre d’opportunités, cette transmission entre joueurs, que ce soit avec l’ancienne génération ou la nouvelle génération. En tant que joueur de deuxième année, c’est super intéressant et enrichissant, et ça te donne envie de revenir au All-Star Game pour bénéficier de tout ça. »

Avec le Rising Stars derrière lui, le week-end du All-Star Game prend toutefois fin pour Zaccharie Risacher. Dès demain, il partira se ressourcer en Floride avant de retourner à Atlanta pour la deuxième partie de la saison.

« Je vais prendre deux jours de break à Miami, je pense. C’est important pour moi d’essayer de retourner le plus vite possible sur la côte Est par rapport au décalage horaire, » explique-t-il. « Ensuite, j’ai un avion lundi pour Atlanta. Je vais pouvoir reprendre l’entraînement individuel un petit peu avant que l’équipe arrive. Et après, on enchaîne à Philadelphia jeudi. »

Et dans deux ans, peut-être qu’il reviendra jouer dans la même salle, pour les JO 2028…

« C’est la première fois qu’on me pose cette question aujourd’hui. J’adore cette ville, ça me fait plaisir d’être ici et puis oui bien sûr j’aurais hâte d’y revenir pour le tournoi olympique. Et oui, ce serait cool de revenir dans deux ans pour pour taper les « States » en finale. »

Propos recueillis à Inglewood.