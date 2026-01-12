Avec Zaccharie Risacher, Quin Snyder prône toujours la patience

À la mi-saison, Zaccharie Risacher affiche des statistiques extrêmement similaires à celles de sa saison rookie. Il tournait à 12.6 points, 3.6 rebonds et 1.2 passe en 24.6 minutes la saison dernière. En 36 matchs cette saison, il affiche 11.2 points, 3.3 rebonds et 1.4 passe de moyenne, avec des pourcentages très proches.

Mais pour un premier choix de Draft, cette stagnation interroge, surtout qu’on a pu déceler un peu de frustration chez le Français, notamment par rapport à son temps de jeu et ses sorties en quatrième quart-temps.

« Il y a un microscope sur Zach qui est compréhensible mais c’est aussi un peu inhabituel » nous disait Quin Snyder avant le match à Golden State. « Il a fait de bonnes performances la saison dernière. Quand vous marquez 38 points par exemple (son record établi en fin de saison dernière), le risque de fluctuation est plus élevé. »

Depuis l’arrivée de Zaccharie Risacher en NBA, les Hawks essaient en tout cas de mettre cette étiquette de premier choix de la Draft au second plan. Pour eux, l’ailier est un jeune joueur prometteur qui avance à son propre rythme, peu importe les bonnes performances d’autres joueurs draftés après lui.

« Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 20 ans, certaines de ses difficultés sont également normales pour un jeune joueur » assurait encore Quin Snyder. « C’est rare que les joueurs NBA progressent de façon linéaire. J’espère qu’il ne se laisse pas affecter par ce bruit autour de lui et qu’il reste concentré sur sa progression individuelle. »

Avec les arrivées de Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker, l’indisponibilité de Trae Young, et maintenant les arrivées de C.J. McCollum et Corey Kispert, les Hawks ont connu beaucoup de changements au cours des derniers mois. Et cela peut également expliquer la saison en dents de scie de Zaccharie Risacher.

Si le débat autour du Français se cantonne souvent à sa moyenne de points, Quin Snyder tient cependant à souligner qu’il apprécie l’approche plus agressive de son joueur depuis quelques semaines.

« J’aime le voir plus agressif récemment, notamment au rebond offensif. Être plus agressif offensivement, ce n’est pas juste marquer plus de points mais c’est être dans un état d’esprit plus entreprenant à tous les niveaux. Il va continuer à évoluer et la période actuelle lui permet également de voir là où il doit progresser. »

Propos recueillis à San Francisco.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 36 24:38 46.2 35.8 64.2 0.9 2.4 3.3 1.4 2.2 0.9 0.9 0.5 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.