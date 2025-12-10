Les Pacers intéressés par Daniel Gafford

Matchs
En quête d’un nouveau pivot depuis le départ surprise de Myles Turner à Milwaukee, les Pacers auraient ciblé Daniel Gafford, que les Mavericks pourraient bien laisser partir.

Daniel GaffordSelon « l’insider » Jake Fischer, Indiana se serait penché sur le dossier Daniel Gafford. En quête d’un pivot titulaire depuis le départ surprise de Myles Turner vers Milwaukee, les Pacers explorent activement le marché et le joueur des Mavericks ferait partie de leurs cibles prioritaires.

À Dallas, Daniel Gafford tourne cette saison à 8.9 points et 6.4 rebonds de moyenne en 23 minutes. Solide finisseur sur pick-and-roll, capable de protéger le cercle et de remonter rapidement le terrain, il présenterait un profil intéressant pour accompagner Tyrese Haliburton… lorsque le meneur sera remis de sa rupture du tendon d’Achille.

Sous contrat encore plusieurs saisons, puisqu’il a été prolongé l’été dernier, le pivot est pourtant considéré comme l’un des éléments les plus « transférables » de l’effectif texan. C’est que la franchise réfléchirait à un profond remodelage de son « roster » et écouterait aussi les offres concernant d’autres vétérans, d’Anthony Davis à Klay Thompson en passant par D’Angelo Russell.

Reste à savoir si Indiana ira au bout du dossier. Avec plusieurs contrats attractifs et quelques choix de Draft en réserve, les Pacers ont de quoi monter une offre compétitive. Mais la concurrence pourrait s’activer pour Daniel Gafford, l’un des rares intérieurs disponibles capables d’avoir un impact immédiat dans la course aux playoffs.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CHI 43 14:10 70.1 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1
2020-21 CHI 31 12:21 69.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7
2020-21 WAS 23 17:44 68.1 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1
2021-22 WAS 72 20:03 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4
2022-23 WAS 78 20:34 73.2 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0
2023-24 DAL 29 21:29 78.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2
2023-24 WAS 45 26:29 69.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9
2024-25 DAL 57 21:31 70.2 68.9 2.7 4.1 6.8 1.4 2.7 0.4 1.2 1.8 12.3
2025-26 DAL 15 22:52 61.0 79.1 2.3 4.1 6.4 1.3 2.7 0.9 1.4 1.4 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Dimitri Kucharczyk
