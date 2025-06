Daniel Gafford prolonge à Dallas pour trois ans

Alors qu’il n’était de toute façon pas sur le point de tester le marché cet été, devant toucher 14.4 millions de dollars la saison prochaine, Daniel Gafford est déjà parvenu à trouver un accord avec les Mavericks concernant une prolongation de contrat.

ESPN évoque un nouveau bail de trois ans et 60 millions de dollars pour l’intérieur de 26 ans, arrivé dans le Texas en février 2024 et qui avait grandement aidé l’équipe à atteindre les Finals dans la foulée. Il est maintenant lié à sa franchise jusqu’en 2029.

Dès son arrivée, le pivot s’était vite imposé comme une valeur sûre dans la raquette de Dallas, certes baladé entre le cinq majeur et le banc, mais alignant 11.9 points, 6.8 rebonds et 1.8 contre de moyenne (à 73% au shoot !), en une saison et demie chez les Mavs.

À l’approche de la Draft (et de la sélection de Cooper Flagg…), les Mavericks bouclent donc rapidement le dossier Daniel Gafford, éligible à une re-signature dès cet été et dont le nom revenait dans les rumeurs de transfert. Notamment depuis le départ de son partenaire privilégié sur « pick-and-roll », Luka Doncic…

Avec Anthony Davis et Dereck Lively II, mais aussi PJ Washington et Dwight Powell, la raquette texane est ainsi particulièrement fournie. Peut-être que Nico Harrison en profitera pour évaluer la valeur de l’un d’eux auprès de ses collègues dirigeants…

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.5 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 2024-25 DAL 57 22 70.2 0.0 68.9 2.7 4.1 6.8 1.4 2.7 0.4 1.2 1.8 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.