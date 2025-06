Cooper Flagg ne va rencontrer que les Mavericks

Pas de suspense pour Cooper Flagg à l’approche de la Draft. Sauf nouveau séisme à Dallas, le phénomène de Duke va rejoindre les Mavericks, qui disposent du premier choix. Il ne va d’ailleurs rencontrer personne d’autre.

« Il pourra visiter les installations et en apprendre davantage sur l’organisation dans son ensemble », a expliqué Matt MacKenzie, l’entraîneur personnel du Blue Devil. « C’est quelque chose qu’il attend avec impatience. C’est la seule équipe à laquelle il va rendre visite. Et il est très enthousiaste. »

Matt MacKenzie explique que lors de ses dernières séances d’entraînement, Cooper Flagg s’est d’ailleurs parfois retrouvé dans la même salle que Kevin Durant et Chris Paul. De quoi pouvoir observer les All-Stars, et leur parler.

« Chris Paul l’a beaucoup aidé, en lui parlant des différentes choses dont on doit avoir conscience lorsqu’on arrive dans la ligue en tant que rookie, en termes de gestion de son temps en dehors du terrain. Pendant son temps libre, on doit s’assurer de traiter la récupération physique avec sérieux et comprendre que 82 matches, c’est une longue saison… Pouvoir bénéficier de cette expérience a été incroyablement précieux » raconte-t-il ainsi.

À Dallas, il aura aussi quelques vétérans pour le guider, comme Kyrie Irving, Klay Thompson ou Anthony Davis.