Un logo anniversaire pour les 30 ans des Raptors

Le 3 novembre 1995, les Raptors effectuaient leurs grands débuts en NBA et, à l’approche de ce qui constituera leur 30e saison dans la ligue, la franchise canadienne a dévoilé un nouveau logo anniversaire.

« Nous sommes toujours tournés vers l’avenir, à travailler sur l’obtention de notre prochain titre, mais des saisons comme celle-ci sont le bon moment de revenir sur l’histoire de notre franchise et les choses incroyables accomplies ensemble, avec le soutien de nos fans, notre organisation et notre propriétaire » a ainsi déclaré Masai Ujiri, le président de Toronto. « Nos Rookies de l’année, nos nombreux All-Stars, notre incroyable All-Star Weekend et, bien sûr, notre titre, qui a rassemblé des fans à travers le pays et même le monde… Célébrons ces moments-là, alors que nous cherchons à en remporter de nouveaux dans les décennies à venir. »

Concernant ce logo, on y retrouve toujours une griffe de dinosaure sur un ballon de basket, avec le chiffre « 3 » qui se greffe à l’ensemble pour former le nombre « 30 », en référence à la 30e saison de la franchise, évidemment.

Dans le communiqué, un certain Vince Carter est notamment évoqué (en lien avec les 25 ans de son mythique Dunk Contest…) et on pourrait imaginer le retrait de son numéro 15, après des années d’attente. Lui qui va avoir droit à cet honneur chez les Nets, en plus d’entrer au Hall of Fame et d’être présent sur la jaquette du prochain NBA 2K.