Vince Carter ému d’apprendre que les Nets vont retirer son maillot

Quelques semaines après avoir obtenu son ticket d’entrée pour le Hall Of Fame, Vince Carter a appris que les Nets allaient retirer son maillot. La date n’est pas encore connue, mais on sait déjà que son numéro 15 viendra se positionner à côté du numéro 5 de Jason Kidd. C’est le coach des Mavericks qui le lui a appris, et Vince Carter est très ému par la nouvelle. Ensemble, ils avaient formé l’un des duos les plus spectaculaires du milieu des années 2000, même s’ils n’ont jamais réussi à passer l’obstacle du Heat puis des Cavaliers en playoffs. En quatre saisons et demi du côté de New Jersey, Vince Carter avait tourné à 23.6 points, 5.8 rebonds et 4.7 passes de moyenne.

Il y a quelques années, le recordman de saisons jouées en NBA avait confié qu’il espérait que les Nets retirent son maillot. Ce que les Raptors n’ont toujours pas fait… et d’ailleurs, la franchie canadienne n’a toujours pas retiré le moindre maillot d’un ancien joueur.

« Venir ici dans quelques années, voir mon nom au plafond de la salle, ce serait un rêve devenu réalité, comme pour n’importe quel joueur. C’est un objectif pour nous. Ça veut dire que tu as eu une carrière phénoménale pour cette équipe. Je ne dirais jamais non » avait-il lâché en 2017. « Ça a toujours été super de venir ici, chaleureux, avec toujours des maillots des Nets (époque New Jersey). C’est toujours cool. Qu’importe où je vais, c’est toujours cool de voir des maillots des Nets, des Raptors. C’est ce qu’il y a de mieux : revenir et voir ces maillots. »

Pour l’instant, les Nets n’ont retiré que six maillots dans leur histoire : Drazen Petrovic, à titre posthume ; Jason Kidd ; John Williamson ; Bill Melchionni ; Julius Erving et Buck Williams.

Vince Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1998-99 TOR 50 35 45.0 28.8 76.1 1.9 3.8 5.7 3.0 2.8 1.1 2.2 1.5 18.3 1999-00 TOR 82 38 46.5 40.3 79.1 1.8 4.0 5.8 3.9 3.2 1.3 2.2 1.1 25.7 2000-01 TOR 75 40 46.0 40.8 76.5 2.4 3.2 5.6 3.9 2.7 1.5 2.2 1.1 27.6 2001-02 TOR 60 40 42.8 38.7 79.8 2.3 2.9 5.2 4.0 3.2 1.6 2.6 0.7 24.7 2002-03 TOR 43 34 46.7 34.4 80.6 1.4 3.0 4.4 3.3 2.8 1.1 1.7 1.0 20.6 2003-04 TOR 73 38 41.7 38.3 80.6 1.3 3.5 4.8 4.8 2.9 1.2 3.1 0.9 22.5 2004-05 * All Teams 77 37 45.2 40.6 79.8 1.4 3.8 5.2 4.3 3.2 1.4 2.2 0.6 24.5 2004-05 * NJN 57 39 46.2 42.5 81.7 1.4 4.5 5.9 4.7 3.3 1.5 2.6 0.6 27.5 2004-05 * TOR 20 30 41.1 32.2 69.4 1.4 1.9 3.3 3.1 2.8 1.3 1.1 0.8 15.9 2005-06 NJN 79 37 43.0 34.1 79.9 1.7 4.1 5.9 4.3 3.0 1.2 2.7 0.7 24.2 2006-07 NJN 82 38 45.4 35.7 80.2 1.4 4.6 6.0 4.8 3.2 1.0 2.7 0.4 25.2 2007-08 NJN 76 39 45.6 35.9 81.6 1.5 4.5 6.0 5.1 3.2 1.2 2.4 0.4 21.3 2008-09 NJN 80 37 43.7 38.5 81.7 0.9 4.2 5.1 4.7 2.9 1.0 2.1 0.5 20.8 2009-10 ORL 75 31 42.8 36.7 84.0 0.4 3.5 3.9 3.2 2.5 0.7 1.4 0.2 16.6 2010-11 * All Teams 73 28 43.7 36.1 74.0 0.7 3.0 3.8 2.0 2.6 0.9 1.2 0.3 14.0 2010-11 * PHX 51 27 42.2 36.6 73.5 0.8 2.8 3.6 1.6 2.4 0.9 1.1 0.3 13.5 2010-11 * ORL 22 30 47.0 34.6 74.7 0.5 3.6 4.1 2.9 3.2 0.9 1.6 0.1 15.1 2011-12 DAL 61 25 41.1 36.1 82.6 0.5 2.8 3.4 2.3 2.2 0.9 1.4 0.4 10.1 2012-13 DAL 81 26 43.5 40.6 81.6 0.7 3.4 4.1 2.4 2.8 0.9 1.3 0.5 13.4 2013-14 DAL 81 24 40.7 39.4 82.1 0.8 2.7 3.5 2.6 2.6 0.8 1.3 0.4 11.9 2014-15 MEM 66 17 33.3 29.7 78.9 0.4 1.6 2.0 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 5.8 2015-16 MEM 60 17 38.8 34.9 83.3 0.5 1.9 2.4 0.9 1.7 0.6 0.6 0.3 6.6 2016-17 MEM 73 25 39.4 37.8 76.5 0.5 2.6 3.1 1.8 2.2 0.8 0.7 0.5 8.0 2017-18 SAC 58 18 40.3 34.5 75.7 0.3 2.2 2.6 1.2 1.7 0.7 0.6 0.5 5.4 2018-19 ATL 76 18 41.9 38.9 71.2 0.4 2.1 2.6 1.1 1.9 0.6 0.6 0.4 7.4 2019-20 ATL 60 15 35.2 30.2 79.3 0.3 1.8 2.1 0.8 1.5 0.4 0.6 0.4 5.0 Total 1541 30 43.5 37.1 79.8 1.1 3.2 4.3 3.1 2.6 1.0 1.7 0.6 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.