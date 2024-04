Hall of Fame : Vince Carter ému de rejoindre ses « héros »

« Probablement un dunk traditionnel à une main, sur un pied. Et on voit ce qui se passe après ! » Voilà ce que Vince Carter a en tête s’il devait célébrer, avec un dunk, la grande nouvelle le concernant. L’ancien dunkeur fou de la ligue vient d’apprendre qu’il fait partie de la cuvée 2024 du Hall of Fame.

L’annonce est tombée le 1er avril pour lui, par un simple coup de fil. « Je suis sorti. J’avais besoin de tout l’air frais possible, juste au cas où. Grant Hill (ndlr : intronisé en 2018), un de mes amis, avait essayé de me raconter l’expérience de cet appel et ce qu’il avait ressenti. À l’avenir, je pourrai partager cette histoire avec n’importe qui, il n’y a pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti. C’est impossible à exprimer en raison de l’ampleur et de sa signification » de la nouvelle, exprime le rookie de l’année 1999, qui craignait un poisson d’avril.

Le 5e choix de la Draft 1998 assure avoir aimé jouer au basket chaque jour de son immense carrière, terminée après 22 ans dans la Grande Ligue, huit sélections en All-Star et quantité de gestes en altitude passés à la postérité. « Quelqu’un a dit que c’était la cerise sur le gâteau. C’est le cas », formule-t-il encore.

Deux personnes pour l’introniser

« J’ai tellement de héros qui ont été sur cette scène. Le regarder, en entendre parler, entendre mes amis dire ‘Oh, tu mérites d’y être’, c’est très bien jusqu’à ce que l’on reçoive ce coup de fil. Comme tout le monde ici, la réalité est que c’est mieux que ce que vous pouvez imaginer », poursuit le natif de Floride, annoncé au Panthéon du basket aux côtés de Chauncey Billups, Michael Cooper ou encore Jerry West.

Vince Carter ne veut pas en dire plus sur la personne susceptible de l’accompagner lors de son introniser. Ou plutôt les personnes : « Je veux leur demander et m’assurer qu’ils disent oui ! C’est la vérité. L’un d’eux a intérêt de dire oui, mais je vais demander à l’autre. J’en aurai deux. » Intronisé en 2017, son cousin Tracy McGrady est un candidat légitime pour cette mission.

« On peut dire ce qu’on veut, croire ce qu’on veut, mais je me suis dit que je n’arriverais jamais à la cheville de certains d’entre eux. Mais ils m’ont permis d’entrer, et je vais en profiter », peut promettre Vince Carter.

Vince Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1998-99 TOR 50 35 45.0 28.8 76.1 1.9 3.8 5.7 3.0 2.8 1.1 2.2 1.5 18.3 1999-00 TOR 82 38 46.5 40.3 79.1 1.8 4.0 5.8 3.9 3.2 1.3 2.2 1.1 25.7 2000-01 TOR 75 40 46.0 40.8 76.5 2.4 3.2 5.6 3.9 2.7 1.5 2.2 1.1 27.6 2001-02 TOR 60 40 42.8 38.7 79.8 2.3 2.9 5.2 4.0 3.2 1.6 2.6 0.7 24.7 2002-03 TOR 43 34 46.7 34.4 80.6 1.4 3.0 4.4 3.3 2.8 1.1 1.7 1.0 20.6 2003-04 TOR 73 38 41.7 38.3 80.6 1.3 3.5 4.8 4.8 2.9 1.2 3.1 0.9 22.5 2004-05 * All Teams 77 37 45.2 40.6 79.8 1.4 3.8 5.2 4.3 3.2 1.4 2.2 0.6 24.5 2004-05 * NJN 57 39 46.2 42.5 81.7 1.4 4.5 5.9 4.7 3.3 1.5 2.6 0.6 27.5 2004-05 * TOR 20 30 41.1 32.2 69.4 1.4 1.9 3.3 3.1 2.8 1.3 1.1 0.8 15.9 2005-06 NJN 79 37 43.0 34.1 79.9 1.7 4.1 5.9 4.3 3.0 1.2 2.7 0.7 24.2 2006-07 NJN 82 38 45.4 35.7 80.2 1.4 4.6 6.0 4.8 3.2 1.0 2.7 0.4 25.2 2007-08 NJN 76 39 45.6 35.9 81.6 1.5 4.5 6.0 5.1 3.2 1.2 2.4 0.4 21.3 2008-09 NJN 80 37 43.7 38.5 81.7 0.9 4.2 5.1 4.7 2.9 1.0 2.1 0.5 20.8 2009-10 ORL 75 31 42.8 36.7 84.0 0.4 3.5 3.9 3.2 2.5 0.7 1.4 0.2 16.6 2010-11 * All Teams 73 28 43.7 36.1 74.0 0.7 3.0 3.8 2.0 2.6 0.9 1.2 0.3 14.0 2010-11 * PHX 51 27 42.2 36.6 73.5 0.8 2.8 3.6 1.6 2.4 0.9 1.1 0.3 13.5 2010-11 * ORL 22 30 47.0 34.6 74.7 0.5 3.6 4.1 2.9 3.2 0.9 1.6 0.1 15.1 2011-12 DAL 61 25 41.1 36.1 82.6 0.5 2.8 3.4 2.3 2.2 0.9 1.4 0.4 10.1 2012-13 DAL 81 26 43.5 40.6 81.6 0.7 3.4 4.1 2.4 2.8 0.9 1.3 0.5 13.4 2013-14 DAL 81 24 40.7 39.4 82.1 0.8 2.7 3.5 2.6 2.6 0.8 1.3 0.4 11.9 2014-15 MEM 66 17 33.3 29.7 78.9 0.4 1.6 2.0 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 5.8 2015-16 MEM 60 17 38.8 34.9 83.3 0.5 1.9 2.4 0.9 1.7 0.6 0.6 0.3 6.6 2016-17 MEM 73 25 39.4 37.8 76.5 0.5 2.6 3.1 1.8 2.2 0.8 0.7 0.5 8.0 2017-18 SAC 58 18 40.3 34.5 75.7 0.3 2.2 2.6 1.2 1.7 0.7 0.6 0.5 5.4 2018-19 ATL 76 18 41.9 38.9 71.2 0.4 2.1 2.6 1.1 1.9 0.6 0.6 0.4 7.4 2019-20 ATL 60 15 35.2 30.2 79.3 0.3 1.8 2.1 0.8 1.5 0.4 0.6 0.4 5.0 Total 1541 30 43.5 37.1 79.8 1.1 3.2 4.3 3.1 2.6 1.0 1.7 0.6 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.