2024, une année inoubliable pour Vince Carter !

Alors que les Jeux Olympiques de Paris sont une nouvelle fois l’occasion de se rappeler de son « dunk du siècle« , réalisé il y a désormais 24 ans, Vince Carter était récemment présent sur le campus de son ancien lycée de Mainland, chez lui à Daytona Beach.

Chaque été, pendant quatre jours, il y tient son traditionnel camp de basket pour les 7-17 ans. Un rendez-vous qui lui tient particulièrement à cœur, loin des paillettes et de l’actualité olympique.

« C’est toujours super de revenir et de redonner (aux gens) », a-t-il confié. « On fait ça avec ma famille, il n’y a pas de personnes de l’extérieur. C’est notre famille où on pense tous de la même façon, avec cette passion qu’on a pour les gamins. Tous les membres de ma famille travaillent dans l’éducation ou dans des secteurs où ils aident les autres. C’est ce dont on a besoin ici. Il y a une super énergie. C’est mon nom sur les maillots, mais tout le monde travaille dur pour les enfants. C’est juste super de tous les voir avoir cette passion pour aider les petits à grandir ».

On ne sait pas si, comme d’autres anciennes superstars NBA, Vince Carter a prévu de se rendre en France pour assister aux JO, mais on sait en revanche que sa rentrée sera chargée en hommages et en émotions. « Vinsanity » sera notamment à Springfield le 13 octobre prochain pour être intronisé au Hall of Fame, afin de récompenser l’ensemble de son œuvre.

Un moment qu’il attend avec beaucoup d’impatience, lui qui doit encore se pincer pour réaliser que le coup de fil de Jerry Colangelo n’avait rien d’un poisson d’avril.

« ‘Bienvenue au Hall of Fame. Tu y es’. Je l’ai entendu, mais il m’a fallu me concentrer pour ne pas répondre ‘En es-tu certain ?’. Juste parce que c’était le premier avril. Donc j’ai attendu une seconde, et ça a fini par rentrer ».

Le Hall of Fame, NBA 2K… et après ?

Au-delà de son profil de scoreur et de dunkeur, Vince Carter a été mis à l’honneur pour sa longévité puisqu’il aura évolué dans la ligue pendant 22 saisons. Seul Robert Parish, également Hall of Famer, a réussi pareil exploit, témoins de leur amour pour le basket au plus haut niveau.

« Si vous pensez à ces 22 années, les hauts et les bas, les joies et les déceptions se confondent », a-t-il ajouté. « Je repense à ces 22 années et j’en suis fier. Je suis heureux d’avoir pu vivre toutes les choses que j’ai pu vivre – bonnes et mauvaises – et qui m’ont conduit à cet honneur ».

Pour couronner le tout, Vince Carter a également appris que les Nets allaient retirer son maillot. Mais aussi que NBA 2K l’avait choisi pour une édition « Hall of Fame » de NBA 2K25, avec une photo de l’un de ses dunks les plus mémorables réalisés lors du Slam Dunk Contest de 2000, sur la jaquette. De quoi combler l’ancienne superstar NBA de bonheur, lui qui semble toujours étonné de recevoir autant de distinctions de ce genre.

« Cela a vraiment été comme des montagnes russes émotionnelles », conclut Vince Carter. « C’est tellement surréaliste… Quand on m’a téléphoné pour me dire que j’allais faire partie du Hall of Fame, je me suis dit : ‘Vous êtes sûrs ? Vous êtes sérieux ?’. Quand j’ai regardé la vidéo pour annoncer que mon maillot allait être retiré avec les Nets, je me souviens d’avoir regardé cette vidéo en me disant : ‘Vraiment ?’. Et recevoir ce coup de fil de 2K me disant ‘Nous voulons t’avoir comme athlète de couverture’, c’est comme si je me demandais : ‘Et maintenant, qu’est ce qui va pouvoir arriver d’autre ?’. »

De la même manière qu’on pouvait se demander ce qu’il allait pouvoir réaliser de plus fou après avoir escaladé le Mont Weis à Sydney il y a presque 24 ans, il faut s’attendre à tout avec « Half-man half amazing »…