25 septembre 2000, Vince Carter réalise le « dunk du siècle » !

C’est le 25 septembre 2000, lors d’un match de poule des Jeux olympiques de Sydney, que Vince Carter est entré dans l’histoire du dunk en réussissant à passer au-dessus de Fred Weis, pourtant perché à 2m18.

Suite à une passe aveugle des plus hasardeuses de Yann Bonato, Vince Carter récupère le ballon et s’envole au dessus de Fred Weis pour y écraser un dunk de légende. Une action qui aurait cassé les réseaux sociaux si elle avait lieu aujourd’hui. Le Sydney Superdome entier reste bouche bée, tandis que l’arrière des Raptors exulte devant un Kevin Garnett surexcité. Vince Carter manque d’ailleurs de coller un beau crochet à son coéquipier.

Appelé ensuite « dunk de la mort » ou « dunk du siècle », ce dunk reste considéré comme l’un des (si ce n’est le) plus grands de l’histoire de par son contexte olympique et surtout de par son visuel : l’image est juste irréelle, le poster est l’un des plus affichés dans les chambres des ados et depuis on assiste régulièrement à des tentatives de remakes, essentiellement en lycée et en université. Mais personne n’a réussi à passer totalement au-dessus d’un pivot de 7 pieds et plus. Même Vince Carter n’a jamais pu recréer ce moment…

« Vince Carter mérite d’entrer dans l’Histoire. Hélas pour moi, je suis sur la vidéo »

« À l’entraînement, j’ai essayé, encore et encore, et je n’ai jamais réussi. Je ne pourrai jamais refaire le même » confiait le jeune retraité il y a quelques années. « Sur le coup, j’étais en position de faire l’interception, et ensuite, je fais un, puis deux dribbles, et c’est tout… Je regarde ce que va faire Fred Weis, et je me dis que si je saute, il ne pourra pas me stopper. Ensuite, je mets ma main sur son épaule. »

Pour l’anecdote, les États-Unis s’imposeront dans ce match (106-94) et seront champions olympiques quelques jours plus tard, contre ces mêmes Français (85-75).

Déjà impressionnant au Slam Dunk Contest, en février 2000, ce dunk permit à Vince Carter de rentrer dans la caste des plus grands dunkeurs de l’histoire avec Julius Erving, Dominique Wilkins ou autre Michael Jordan.

Quant à Fred Weis, à qui ce dunk a collé à la peau tout le restant de sa carrière, il avait proposé à Vince Carter de refaire ce dunk lors du All-Star Game 2000. « Carter mérite d’entrer dans l’Histoire. Hélas pour moi, je suis sur la vidéo. Ce jour-là, j’ai appris que les gens pouvaient voler » confiera le Français. « Je ne me souviens de rien. Je crois que j’ai fermé les yeux. Ce qui est sûr, c’est que je ne bougeais pas. »