Jayson Tatum, A’ja Wilson et Vince Carter en jaquettes de NBA 2K25

Le maître puis l’élève. Alors que 2K Sports avait choisi Kobe Bryant pour le millésime 2K24, NBA 2K25 met en avant Jayson Tatum, un des disciples de l’ancienne gloire des Lakers avant son décès. L’ailier des Celtics sera sur la couverture de l’édition standard du jeu, qui sera disponible le 6 septembre prochain.

Jayson Tatum est aussi présent sur l’édition All-Star du jeu, où 2K signe sa première jaquette mixte, avec A’ja Wilson. L’intérieure des Las Vegas Aces sera pour sa part en solo sur l’édition WNBA disponible uniquement en Amérique du Nord comme chaque année, et succède à Sabrina Ionescu.

« C’est un honneur d’être nommé athlète de couverture pour NBA 2K25, a exprimé Jayson Tatum. Je joue à NBA 2K depuis que je suis enfant et j’ai toujours rêvé d’être un jour sur la couverture. Même si cela suit directement un titre de champion NBA, voir un tel projet se concrétiser me permet de garder les pieds sur terre. »

Vince Carter star de l’édition « Hall of Fame »

Comme depuis plusieurs années, une édition « Hall of Fame » sera aussi proposée, avec Vince Carter sur la jaquette. Celle-ci fait son effet, avec le célèbre dunk entre les jambes de « Vinsanity » lors du Slam Dunk Contest du All-Star Game 2000, comme s’il passait à la postérité façon statue. Cette version « Hall of Fame » sera également disponible le 6 septembre. NBA 2K25 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Si peu de détails ont été révélés sur ce qu’aura à offrir cette nouvelle version, 2K Sports évoque des « nouveaux modes MyTEAM, une « Ville plus compacte et interactive » dans le mode carrière, ainsi qu’une nouvelle « ère », la sixième, dans le mode Ma NBA.

L’Édition Standard sera disponible au prix de 79,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, 69,99 € sur PC, et de 59,99 € sur Nintendo Switch. L’Édition All-Star sera disponible au prix de 99,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Cette édition comprend 100 000 VC et du contenu MyTEAM, 10 cartes de joueur MyTEAM (dont 3 garanties à 89 de niveau général), 3 cartes de chaussures Diamant, 3 boosters de prise de contrôle et 1 carte d’entraîneur Améthyste ; ainsi que du contenu MyCAREER, notamment 150x boosters de compétences (25 parties), 75x boosters de Gatorade (25 parties), un maillot de couverture Jayson Tatum, un skin de skateboard électrique Jayson Tatum et un t-shirt 2K25 aux couleurs des athlètes de couverture.

L’Édition Hall of Fame, en édition limitée, sera proposée jusqu’au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC. L’édition spéciale Hall of Fame comprend tous les éléments de l’édition All-Star ainsi qu’un maillot de couverture Ma CARRIÈRE Vince Carter, la Saison 1 du Pro Pass avec 4 récompenses Pro Pass et un abonnement NBA League Pass de 12 mois.