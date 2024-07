A’ja Wilson, la meilleure joueuse de l’histoire de sa franchise ?

A’ja Wilson continue d’écrire son nom dans les livres d’histoire du basket. Dimanche, l’intérieure des Las Vegas Aces a cumulé 28 points et 10 rebonds dans la large victoire de son équipe face aux Dallas Wings (104-85).

Ce nouveau carton offensif lui permet de devenir la meilleure marqueuse de l’histoire de sa franchise, avec 4 301 points inscrits en carrière, dépassant Sophia Young-Malcolm (4 300).

Une sacrée prouesse pour cette joueuse draftée en 2018 (n°1) par une franchise d’abord implantée dans l’Utah à sa création en 1997, le Utah Starzz. Avant de déménager à San Antonio (Silver Stars, puis Stars), et finalement d’être relocalisée dans le Nevada.

« Cette ville m’a accueilli en 2018 et a offert sa chance à une gamine. (L’ancien entraîneur) Bill Laimbeer a tenté sa chance avec moi et a dit ‘Hey c’est ton équipe, fais ce que tu veux avec’ et il m’a soutenu. […] Je n’ai jamais imaginé que je deviendrais (la meilleure marqueuse) », réagit l’intérieure déjà n°1 de sa franchise dans plusieurs catégories statistiques, dont les rebonds.

Un rythme offensif fou

A’ja Wilson remercie à l’occasion sa coach, Becky Hammon, elle-même joueuse majeure de la franchise du temps où elle évoluait à San Antonio. «Elle est la plus grande joueuse à avoir porté ce maillot. Point final. », tranche la technicienne, en ajoutant : « Comme elle le dirait, ce qui compte, ce n’est pas ce qu’elle fait pour notre franchise, c’est la façon dont elle fait évoluer les choses à travers le monde. »

Une référence au fait que sa joueuse, par ses performances exceptionnelles, contribue au rayonnement du championnat féminin. « C’est une personne unique, une joueuse unique, alors profitez-en parce qu’elle est rare. Des joueuses comme elle, des gens comme elle, ça ne court pas les rues », insiste Hammon, membre du Hall of Fame.

Avec 27 points et 11 rebonds de moyenne cette saison, ses records en carrière et de loin, A’ja Wilson imprime un rythme fou.

Ses 540 points inscrits jusqu’ici cette saison sont un record pour une joueuse WNBA sur une période de 20 matchs. Avec 13 victoires pour 7 défaites, les Aces, qui vont tenter de signer un triplé, occupent la 5e place au classement.