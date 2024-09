30 jours/30 équipes : Brooklyn Nets

À un peu plus d’un mois de la reprise de la saison régulière, Basket USA se plonge sur une nouvelle année en NBA. L’été a été chargé, vampirisé en bonne partie par les Jeux olympiques, même si les mouvements d’envergure n’ont pas été très nombreux. L’un d’eux concerne toutefois les Brooklyn Nets, souvent dans les parages quand on parle de gros échanges. Cette fois, pas de réunion de stars façon Harden – Durant – Irving, mais une nouvelle page blanche ou presque. Une nouvelle fois.

La franchise new-yorkaise a ainsi cédé Mikal Bridges aux Knicks, ses voisins, contre une montagne de tours de draft trop haute pour être refusée dans l’optique d’une reconstruction. Brooklyn va désormais vivre le premier jour du reste de sa vie avec un effectif remodelé et sans véritable leader.

L’opportunité pour certains de se montrer et prendre de l’épaisseur. Mais surtout pour les Nets de penser à la prochaine saison. Ils disposent ainsi de quatre choix au premier tour de la Draft 2025, annoncée comme plus dense que la cuvée précédente, et d’une fiche de paie considérablement amoindrie.

Avant de rêver de grands noms comme la rumeur Jimmy Butler sortie ces dernières semaines, les prochains mois s’annoncent assez peu excitants au Barclays Center. Le nouvel entraîneur Jordi Fernandez, sélectionneur du Canada, aura au moins le crédit du temps et de la patience pour sa première sur un banc NBA. À lui de développer certaines pièces qui pourraient apporter dans le futur comme Nic Claxton, re-signé cet été, ou les deux Cam, Johnson et Thomas. Pas sûr qu’autour le groupe soit le même en fin de saison alors que des joueurs comme Dorian Finney-Smith, Bojan Bogdanovic, Dennis Schröder et plus encore Ben Simmons (et ses 40,3 millions de dollars de salaire) pourraient attirer des équipes avec leurs contrats expirants ou proches de l’être.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Bojan Bogdanovic, Killian Hayes (contrat non garanti), Jaylen Martin, Shake Milton, Ziaire Williams

Départs : Keita Bates-Diop, Mikal Bridges, Lonnie Walker IV

LE JOUEUR À SUIVRE : CAM THOMAS

Déjà en vue la saison passée, et même meilleur marqueur de l’équipe devant Mikal Bridges (22,5 points de moyenne), l’arrière aura encore davantage le champ libre avec le départ de son coéquipier à l’aile. Scoreur de volume, Cam Thomas devrait avoir tout le loisir de confirmer son bond en avant statistique de 2023/24. Il ne serait même pas incongru de l’imaginer avec un des plus gros « usage rate » de toute la ligue et flirter avec les vingt tirs tentés par match, tant le talent offensif manque dans cet effectif, même si Dennis Schröder et Bojan Bogdanovic pourront le soulager par séquences.

Cam Thomas va désormais devoir passer un cap dans la constance et dans la création pour ses coéquipiers. « J’étais à 22,5 points par match, donc je pense que je dois essayer d’atteindre cette fourchette de 25 points par match » évoquait-il cet été au magazine SLAM. « Je dois améliorer ma façon de mener le jeu et de continuer à améliorer mon jeu dans son ensemble. Et j’espère que cela mènera à des victoires. »

Le doute est permis au sujet de cette dernière phrase. Pour le reste, Cam Thomas peut affirmer sa place parmi les meilleurs jeunes arrières de la ligue, alors qu’il va tout juste avoir 23 ans (il les aura le 13 octobre prochain). Quelques cartons et une ligne de statistiques rondelette ne pourront de toute façon pas lui faire du mal, puisqu’il arrive dans la dernière année de son contrat et devra bientôt signer son premier gros bail en NBA.

Moyenne d’âge : 25,1 ans

Masse salariale : 184 millions de dollars (15e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Même dans une conférence Est assez ouverte au-delà de la huitième place, les Nets n’ont qu’un intérêt assez limité à se battre pour une place en play-in, avec autant d’ingrédients pointant vers 2025, voire plus tard. Ce n’est pas vraiment l’hypothèse la plus excitante à très court terme, mais faire de son mieux sans absolument viser la victoire pourrait porter ses fruits à Brooklyn. D’autant que le GM Sean Marks en était persuadé après le départ de Mikal Bridges, « le processus (de reconstruction, ndlr) ne sera pas accéléré, loin de là, mais je ne pense pas qu’il sera long. »

Un bilan parmi les pires équipes de la ligue offrirait une chance aux Nets d’être dans la course au prospect Cooper Flagg, sur lequel de nombreuses équipes vont saliver. La situation de l’effectif pourrait permettre de dégoter ces prochains mois d’autres jeunes joueurs d’avenir, ou continuer d’empiler d’autres tours de Draft. Et qui sait, peut-être que Ben Simmons peut redevenir un joueur de basket à part entière et faire remonter sa cote…

Cette saison sans grand enjeu de résultat va au moins permettre à l’entraîneur Jordi Fernandez de se faire le cuir pour le futur. Après tout, on se rappelle la dernière fois que des Nets ont été emmenés par un coach prometteur et un jeune guard talentueux offensivement. En 2018/19, sous la houlette de Kenny Atkinson, Brooklyn avait été une des très bonnes surprises de la saison, et D’Angelo Russell avait fêté sa seule sélection All-Star.

LE PIRE SCÉNARIO

Il ne serait pas très différent dans les résultats des paragraphes précédents. Mais la chasse au « tanking » n’est pas toujours synonyme de grande réussite et une lottery peu favorable pourrait transformer une saison de transition en un coup d’épée dans l’eau. Les Nets vont surtout chercher à éviter les coups durs pour les quelques joueurs qui pourraient être du socle des prochaines saisons. Ce qui n’est pas forcément gagné avec des éléments comme Cam Johnson, fréquemment à l’infirmerie.

Attention aussi à éviter l’écueil d’une saison qui n’apporte rien, d’autant plus avec un effectif aussi jeune, qui doit continuer de progresser et se forger une identité. Jordi Fernandez sera surveillé de près, alors que Brooklyn vient déjà d’user quatre entraîneurs en cinq ans, dont deux passages de Jacque Vaughn.

