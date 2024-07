Les Nets ne s’imaginent pas dans une longue reconstruction

Les Nets ont fait un choix fort durant cette intersaison : se séparer de leur meilleur joueur, Mikal Bridges.

Et pas contre plusieurs joueurs de très bon niveau, mais essentiellement en échange de plusieurs tours de Draft : les premiers tours des Knicks en 2025, 2027, 2029 et 2031, le droit d’échanger le premier tour en 2028 avec New York, ainsi que le premier et le second tour des Bucks en 2025.

Ainsi, la franchise de Brooklyn pourra parler plusieurs fois lors du premier tour de la Draft 2025, considérée comme exceptionnelle. Une arme intéressante pour rebondir. Ce qui permet à Sean Marks d’imaginer que la reconstruction entamée cet été ne durera pas.

« Est-ce que ça va durer ? On sera stratégique », annonce le GM des Nets. « Avec autant de tours de Draft, on l’a déjà fait. Le processus ne sera pas accéléré, loin de là, mais je ne pense pas qu’il sera long. »

Reconstruire sur un champ de ruines, ou du moins sur une situation peu avantageuse, Sean Marks l’a en effet déjà fait. En arrivant aux commandes de la franchise en 2016, l’ancien des Spurs devait réparer les erreurs commises et effacer l’expérience ratée avec Kevin Garnett et Paul Pierce, qui n’avait pas permis de gagner le titre et qui avait surtout privé la franchise de premiers tours de Draft pendant deux ans…

Une offre qui ne refuse pas…

Finalement, en 2019, après avoir bien travaillé, le GM arrivait à convaincre Kevin Durant et Kyrie Irving de signer à Brooklyn. Certes, là encore, cela n’avait pas donné le résultat espéré, mais la reconstruction avait été courte et les espoirs très grands.

« Il faut que la franchise se regarde dans la glace et se demande quel est le meilleur chemin à suivre pour aller de l’avant. Comment faire et comment obtenir le succès durable que l’on souhaite ? », poursuit le dirigeant. « Avec cette somme de tours de Draft, je pense que ça peut nous aider sur le long terme. »

N’était-ce pas plus facile d’aller loin avec Mikal Bridges ? Qui certes a raté sa saison, il le dit lui-même, mais reste un joueur complet, capable de tourner à 19.6 points de moyenne. Est-ce le joueur qui a demandé à partir ?

« Il a été dit que Mikal voulait partir et avait demandé un transfert. Ça ne peut pas être plus faux. Ce n’est pas son caractère. Il n’est pas comme ça et ça ne s’est pas passé ainsi. C’est moi qui l’ai appelé pour lui dire qu’on était proche d’un accord », répond Sean Marks. « La décision fut difficile car il était le centre de notre franchise depuis le transfert de la saison passée. Dans le même temps, quand une offre comme celle de New York se présente, on a alors une direction et un chemin très clairs pour continuer à construire cette équipe vers un succès durable, ce qui reste l’objectif ultime. »