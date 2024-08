Cam Thomas s’est fixé un objectif : tourner à 25 points de moyenne

En constante progression depuis son arrivée en NBA, Cam Thomas ne cesse de prendre du galon. D’abord sur le banc, puis titulaire la saison dernière, le voilà désormais comme le leader d’attaque depuis le départ de Mikal Bridges vers les Knicks.

Être le leader de la franchise ne semble pas l’effrayer pour autant, mieux, c’est un défi qu’il souhaite relever.

« Je sais ce qui m’attend et je l’accepte. Je m’y attaque de front. J’ai en quelque sorte joué ce rôle depuis que j’étais au lycée et à l’université. Donc, je ne m’en soucie pas vraiment, » confie-t-il dans SLAM. « Je suis juste impatient de me lancer et d’essayer de le faire en NBA. Je ne m’en soucie pas vraiment du tout, je suis juste prêt. »

La saison dernière, Thomas avait terminé la saison à 22.5 points de moyenne, se classant 26e au classement des meilleurs marqueurs. Toutefois, ses nouvelles responsabilités devront dépasser le simple cadre des chiffres et des points marqués.

« Je dois tout faire avec constance. J’ai connu la plus grande augmentation de points entre ma deuxième et ma troisième année. J’étais à 22,5 points par match, donc je pense que je dois essayer d’atteindre cette fourchette de 25 points par match, » confie-t-il. « Je dois améliorer ma façon de mener le jeu et de continuer à améliorer mon jeu dans son ensemble. Et j’espère que cela mènera à des victoires. »

Un futur All-star ?

La saison passée, une moyenne de 25 points par match permettait d’intégrer le top 15 des meilleurs scoreurs de la ligue et de se classer entre des joueurs de la trempe de Kyrie Irving (14e à 25.6 points par match de moyenne) et Anthony Davis (15e à 24.7 points par match de moyenne).

Que ce soit sur le plan collectif ou individuel, cette saison sera celle du développement. Cam Thomas devra passer encore un cap cette saison, cette fois-ci en tant que leader et démontrer qu’il fait partie du haut du panier de la NBA.

« Je ne cherche plus à faire mes preuves. Tout le monde sait que je suis l’un des meilleurs jeunes scoreurs, l’un des meilleurs jeunes arrières, de la ligue maintenant, » poursuit le joueur des Nets. « Donc je cherche simplement à tirer le meilleur de mes capacités, à voir jusqu’où je peux aller et à devenir le meilleur joueur possible, cette année et pour les années à venir. »

En passant ce cap des 25 points par match, Thomas pourrait intégrer les discussions pour le All-Star Game. Ce qui serait idéal alors qu’il entame sa dernière année de contrat.

« Individuellement, j’essaie simplement de rester dans le moment présent. Quoi qu’il arrive, « conclut-il. » Si je l’obtiens, je l’obtiens. Si je n’y arrive pas, je n’y arrive pas. Je veux juste continuer à m’améliorer. En ce qui concerne l’équipe, l’objectif est de s’améliorer chaque jour et d’essayer de gagner le plus de matchs possibles. Honnêtement, nous ne savons pas à quoi notre équipe pourrait ressembler la saison prochaine. Mais peu importe à quoi elle ressemble, nous voulons juste être la meilleure équipe possible et essayer de tout donner sur le terrain pour Brooklyn. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.