Après le transfert de Mikal Bridges, Cam Thomas veut s’imposer comme un leader des Nets

Outre un fan des Knicks évidemment, il y a peut-être un autre heureux du départ de Mikal Bridges vers New York cet été. Il se trouve chez le voisin, à Brooklyn, et c’est Cam Thomas. En effet, le meilleur marqueur de l’équipe la saison passée (22.5 points de moyenne) a vu l’ailier, deuxième scoreur des Nets, partir.

Désormais, il sera plus que jamais l’option principale en attaque de son équipe. Pour résumer : ses armes seront les mêmes, il aura simplement plus de munitions à disposition.

« Je ne dirais pas que mon rôle va changer, mais l’accent sera davantage mis sur ce que je suis censé faire : marquer et faire le jeu », analyse-t-il pour Clutch Points. « Cela ne va pas changer ce que je fais, car j’ai toujours fait la même chose depuis que je suis ici. Je vais le faire à un autre niveau, c’est sûr. »

Une prise de conscience rapidement acceptée par le joueur. « Dès que l’été a commencé, en regardant l’effectif après le départ de Bridges. Je suis un des anciens de ce groupe, je veux pouvoir aider les jeunes », poursuit-il.

Une prolongation en vue

Pourtant, Cam Thomas n’a que trois saisons NBA dans les jambes, dont les deux premières étaient surtout marquées par des bonnes séquences et de moins bonnes, où il fut bloqué sur le banc. Mais il a 190 matches dans les jambes, dans un contexte difficile en plus avec les départs de James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant et maintenant Mikal Bridges à avaler.

« Je suis un peu habitué à ce stade, face aux choses folles qui sont arrivées durant mes trois premières saisons. C’est dingue, mais ça fait partie du business comme on dit », relate-t-il, en faisant confiance au GM de la franchise, Sean Marks, qu’il « faut suivre » dans cette reconstruction qui sera plus ou moins longue.

Même si son rôle de scoreur ne risque pas d’évoluer, puisque c’est son meilleur costume, comment Cam Thomas peut-il faire mieux la saison prochaine, avec plus de responsabilités ?

« En étant plus leader encore », annonce-t-il. « Je vais vraiment me concentrer sur ce point et le faire très vite. Je l’ai un peu fait en deuxième partie de saison l’an dernier, car je voulais le faire à mesure que la saison avançait. Je suis un des leaders de cette équipe donc je vais mettre l’accent là-dessus. »

Cette quatrième saison est importante pour l’arrière car c’est la dernière de son contrat rookie.

Comme il n’a pas encore prolongé, il pourrait être libre en 2025. C’est donc le moment de briller, en confirmant son bon exercice passé et en progressant dans d’autres domaines.

« Je n’ai pas encore parlé de ça », précise-t-il toutefois. « Je me prépare pour la saison, je ne m’occupe pas trop de ça. Si j’ai des minutes et que je joue, je pense être un des meilleurs joueurs de la ligue. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.