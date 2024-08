A Brooklyn, on se prépare à jouer vite, et même très vite

Décevant à la tête du Canada aux Jeux olympiques, Jordi Fernandez va devenir le premier « head coach » espagnol à la rentrée, et ce sera à Brooklyn. Ancien assistant de Mike Malone et de Mike Brown, c’est lui qui a été choisi pour tirer le meilleur d’un effectif en pleine reconstruction, et son message a été clair auprès de ses (jeunes) joueurs : « Jouer vite… Jouer ensemble ! » répond Jalen Wilson.

« Jouer vite, mais aussi savoir ce que l’on fait »précise le 2e année des Nets. « L’intelligence situationnelle, de savoir où l’on se trouve sur le terrain et la compréhension des défenses en place, ainsi que d’autres choses de ce genre, entrent en ligne de compte. Mais je pense que l’essentiel est de jouer vite, d’être confiant. Il ne faut pas être sur le terrain en doutant de quoi que ce soit. Mais tout se fait à pleine vitesse et on comprend qu’il faut être agressif dans tous les domaines, qu’il s’agisse de tirer, de dribbler, de trouver le coéquipier ouvert, de courir sur le terrain, de sprinter jusqu’au corner, toutes ces choses différentes. »

Les jeunes éléments en ont eu un avant-goût lors des entraînements avant la summer league, et ce sera pareil pour le training camp. « Nous voulons jouer vite, nous voulons jouer dur », confirme Noah Clowney. « Nous voulons être des pertubateurs. Il faudra être très bon en défense si nous voulons avoir une chance de gagner des matches, et c’est la réalité. Personne n’a besoin de nous l’expliquer. Nous en avons conscience. »

Prendre la défense comme un défi personnel

Comme le Magic ou les Grizzlies il y a quelques années, les Nets vont poser les fondations et se créer une identité. Il n’y a pas de stars dans l’équipe, et les jeunes savent qu’ils auront du temps de jeu, mais aussi qu’ils devront faire leurs preuves pour rester dans le projet à moyen terme.

« Le coach veut des joueurs qui dominent sur le porteur de balle, et qui prennent chaque un-contre-un comme un défi personnel » conclut Keon Johnson. « Et puis il faut aussi compter sur l’aide derrière vous, savoir que si vous essayez de prendre le dessus ou même si vous êtes battu, vous avez des gars derrière vous qui seront là. Je me dis qu’il faut gagner par la défense, parce que c’est quelque chose qui me tient à cœur et que je le vois à chaque fois que j’ai l’occasion d’allumer la télé. En voyant comment il a réussi à faire jouer [le Canada] défensivement et à mettre en place un système, je pense que cela se traduira à Brooklyn. »