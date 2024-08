Face au Canada, les choix forts et payants de Vincent Collet

« Je ne lis pas les journaux, ni les réseaux sociaux ». Vincent Collet explique qu’il imagine quand même ce qu’il se disait sur lui, et qu’il a tout de même « quelques amis qui sont là » pour lui rapporter des choses. « Je me doute que je me fais découper. Par contre, je ne sais pas comment » conclut-il avant de rejoindre les vestiaires.

C’est qu’après la débâcle de la Coupe du monde 2023 et la préparation puis la phase de poules de ces Jeux olympiques 2024, les fans des Bleus avaient de quoi s’interroger.

À sa décharge, la France manque de certains profils clés, notamment un meneur capable de mettre en place des actions simples, comme du pick-and-roll, au haut niveau FIBA. Mais en recentrant l’identité des Bleus autour de Victor Wembanyama et de la défense, Vincent Collet était en quête d’un nouvel équilibre qui semblait se dérober…

Un plan de jeu EuroLeague

Paradoxalement, les « critiques » d’Evan Fournier sur cette identité, trop défensive aux yeux de l’arrière, ont peut-être aidé le sélectionneur à assumer pleinement ses convictions. Et à arrêter de chercher des compromis impossibles, avec des profils de joueurs qui ne collaient pas.

Après la défaite face à l’Allemagne, il a donc décidé de faire des choix forts, avec un plan de jeu clair pour lutter face au Canada. Exit donc Evan Fournier et Rudy Gobert, certes blessé au doigt.

Comme l’expliquait Evan Fournier, l’idée était d’utiliser la suragressivité défensive des Canadiens sur les lignes extérieures contre eux. Shai Gilgeous-Alexander et sa bande aidant peu, la France s’est appliquée à provoquer les bons changements pour pilonner sous le cercle, grâce à Guerschon Yabusele et Mathias Lessort. En ajoutant du jeu en première intention, notamment via Isaïa Cordinier, on obtient un départ de match canon.

« Je ne vais pas la ramener, je n’avais pas prévu qu’Isaïa allait faire 4/4 à 3-points » tempère Vincent Collet dans un sourire. « On l’a mis dans le cinq pour élever notre niveau défensif et puis surtout on se rappelait qu’en début de préparation le cinq défensif faisait toujours des bonnes entames. Ça me semblait très important. Le fait de mettre Guerschon pour Rudy, c’était déjà décidé avant qu’il se fasse mal aux doigts hier (lundi). L’idée c’était que je voulais que Victor entame le match en poste 5. »

« Un des meilleurs speechs que j’ai entendus »

Victor Wembanyama, plus au large, a alors servi de premier fournisseur de ballons pour les « Euroleaguers » Yabusele/Lessort, qui ont martelé des intérieurs canadiens moins puissants qu’eux, sous le cercle.

« Ils sont tellement forts en défense sur les lignes extérieures qu’ils défendent très, très haut. Et ça ouvre la raquette. Quand il y a eu des mismatchs, on a essayé de les servir intelligemment. Et quand il y a eu des changements et qu’on a eu des grands plus lents à l’extérieur, on a essayé de les attaquer » dit Evan Fournier.

Le plan de jeu a parfaitement fonctionné. Et selon les joueurs, il s’est accompagné d’un discours également parfait.

« Vincent a fait un des meilleurs speechs que j’ai entendus » assure Nicolas Batum. « Il a ce don, quand il faut dire certaines choses, de galvaniser le groupe, il l’a encore fait ce soir. C’est sa victoire, à lui et son staff. »

Un « discours de bonhomme » selon Evan Fournier qui, selon le sélectionneur, n’était finalement qu’un rappel de ce qu’il avait expliqué lors du premier jour de stage.

« Je n’ai même pas parlé de basket. Je suis revenu à mon discours d’ouverture du stage par rapport à l’opportunité exceptionnelle qu’on a de disputer les Jeux chez nous et ce que ça signifiait dans une carrière et même dans une vie. C’était un moment qu’il ne fallait pas laisser passer, et on avait raté beaucoup de choses depuis ce premier jour de stage. On a perdu des matchs, on a été parfois en dessous des attentes. Mais malgré tout, on est au rendez-vous de ce qu’on voulait, c’est-à-dire en quart de finale. Et donc, ce que je leur ai dit, c’est que tout ce qui s’était passé depuis un mois, ça devait nous aider à nous transcender. » Ce fut le cas.

https://www.youtube.com/watch?v=tKMuAOWg0U0

Crédit photo : FIBA