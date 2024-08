JO 2024 | Impossible n’est pas français !

Vincent Collet avait promis des changements côté France, et il y en a trois dans le cinq majeur ! Exit Evan Fournier et Rudy Gobert et place à Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele aux côtés de Nicolas Batum, Victor Wembanyama et Frank Ntilikina, qui récupère de son côté le poste de meneur.

Guerschon Yabusele inscrit son premier 3-points et l’énergie des Bleus est totalement différente de ce qu’on a pu voir dans les phases de poules. Les duels défensifs sont tenus, les interceptions s’enchaînent et Isaïa Cordinier sanctionne en première intention. Jamal Murray prend même une antisportive alors que les Bleus prennent le large.

+16 à la mi-temps

Ce n’est ainsi qu’à 2 minutes 45 de la fin du premier quart-temps qu’Evan Fournier rejoint le terrain, alors que la France pointe à +14 (19-5). Victor Wembanyama a encore du mal à ancrer ses positions pour bien recevoir le ballon mais il est tentaculaire sur le reste et, sur un alley-oop d’Evan Fournier pour Mathias Lessort, les Bleus concluent le premier quart-temps à +13 (23-10) dans une Arena Bercy qui commence à sérieusement y croire…

Il faut dire que si « Wemby » prend trop vite sa deuxième faute, et que l’euphorie offensive tricolore s’est clairement calmée, les Bleus font l’effort d’aller chercher des lancers-francs. Rudy Gobert fait sa première apparition de la rencontre à 7 minutes 41 de la mi-temps, et le match est marqué par une avalanche de fautes.

Shai Gilgeous-Alexander n’a toutefois pas l’intention de laisser filer le match, et il prend les choses en main, dans son style si caractéristique. La star du Thunder inscrit 12 points de suite à 4/4 au tir pour son équipe.

Shai Gilgeous-Alexander esseulé

Mais les Bleus ne se désunissent pas. Avec plusieurs 3-points et toujours en provoquant des fautes, ils rejoignent la mi-temps à +16 (45-29) face à des Canadiens, groggy, qui ne s’attendaient certainement pas à ce niveau d’intensité.

Dillon Brooks commence la deuxième mi-temps en prenant sa 3e faute et Isaïa Cordinier continue son festival de loin. Le joueur du Virtus Bologne en est déjà à 16 points, à 4/5 de loin. Guerschon Yabusele file lui au dunk alors que Shai Gilgeous-Alexander perd deux ballons consécutifs face à la raquette français surchargée.

Le problème, c’est que la pression défensive canadienne ralentit sérieusement l’attaque tricolore, et que « SGA » est sérieusement fort. Il en est déjà à 22 points, et le Canada n’est plus qu’à 8 points (54-46). Temps-mort pour Vincent Collet qui doit trouver des solutions pour redonner de l’élan à son équipe.

Mais les rebonds sont désormais canadiens. Victor Wembanyama inscrit (enfin) son premier panier et la France reste à +11 (61-50) à la fin du troisième quart-temps, derrière l’activité de Mathias Lessort. Il va falloir tenir…

Le tir incroyable d’Evan Fournier

Jordi Fernandez s’agace des décisions arbitrales tandis que RJ Barrett se réveille de loin. Le « momentum » est en train de tourner pour le Canada mais Shai Gilgeous-Alexander laisse filer deux lancers-francs en route. Et Isaïa Cordinier qui prend la ligne de fond. Nicolas Batum contre même la star du Thunder et la France tient toujours.

Temps mort du Canada alors que les Bleus mènent encore de +10 (65-55) suite à un panier de Guerschon Yabusele.

Mais Dillon Brooks puis RJ Barrett marquent et Vincent Collet doit à son tour arrêter le jeu, l’écart s’étant réduit à cinq points (65-60) à quatre minutes de la fin. C’est Evan Fournier qui relance les Bleus à 3-points, puis sur un floater, malgré le passage en force dans la foulée.

Le Canada est obligé de prendre des risques pour voler des ballons et Evan Fournier assure aux lancers. Jamal Murray perd un nouveau ballon et Evan Fournier inscrit un énorme 3-points qui replace la France à +10 (76-66) dans la dernière minute. Les Bleus l’ont fait, ils s’imposent et rejoignent l’Allemagne en demi-finale de leurs JO !