Evan Fournier : « Vincent Collet nous a fait un discours de bonhomme »

Evan Fournier a fait exploser l’Arena Bercy avec son dernier tir complètement fou à 3-points. La fin d’une fin d’après-midi renversante pour l’Equipe de France, en perdition face à l’Allemagne au match précédent.

« Pour ceux qui suivent l’Equipe de France depuis pas mal d’années, c’est ce groupe qu’ils ont connu depuis 2019, qu’ils aiment, et que ce soir on a retrouvé » explique Evan Fournier après ce succès face au Canada.

Les Bleus ont encore pris tout le monde à contrepied, pour se hisser en demi-finale de ses Jeux olympiques 2024.

« Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ces deux derniers jours » continue Evan Fournier. « Vincent nous a fait un discours de bonhomme avant le match, qui nous a galvanisés. Il nous a motivés. »

Il a aussi fait des choix forts, en sortant justement Evan Fournier du cinq majeur, comme Rudy Gobert, pour y mettre Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele. De quoi retrouver l’identité défensive que le sélectionneur cherchait.

« Pour nous, c’est pas un exploit. Pour vous, par rapport à ce que vous avez pu dire avant, ça en est peut-être un, mais pas pour nous. C’est juste que, ce soir, on s’est mis à jouer comme on le devait » assure l’arrière des Bleus.

En faisant du judo avec les Canadiens, utilisant leur pression défensive extérieure pour les punir dessous.

« Ils sont tellement forts en défense sur les lignes extérieures qu’ils défendent très, très haut. Et ça ouvre la raquette. Quand il y a eu des mismatchs, on a essayé de les servir intelligemment. Et quand il y a eu des changements et qu’on a eu des grands plus lents à l’extérieur, c’est là qu’on a essayé de les attaquer. Et voilà. »

Comment expliquer un tel changement d’attitude, alors ?

« Plein de choses. Le changement de lineup, la façon dont on a joué, le discours de Vincent depuis deux jours, le fait que tout le monde nous chie dessus. Il y a plein d’éléments qui galvanisent. »

Propos recueillis à Paris