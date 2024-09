C’était l’une des dernières inconnues de l’organigramme des Nets. Comme l’a rapporté le New York Post, la franchise new-yorkaise a promu B.J. Johnson comme assistant GM, aux côtés de Sean Marks.

Décrit par le quotidien local comme un « gourou de la Draft », B.J. Johnson est arrivé au sein des Nets peu de temps après le recrutement de Sean Marks, en 2016. Il a occupé plusieurs postes autour du développement des joueurs, en marge de son activité dans les programmes d’USA Basketball depuis plus d’une décennie.

Dans son nouveau rôle à Brooklyn, en plus de diriger le « scouting », B.J. Johnson continuera à superviser la préparation de la Draft. Et ceci après avoir joué un rôle majeur dans l’évaluation et la sélection d’un certain nombre de jeunes espoirs des Nets, dont Nic Claxton (31e choix en 2019).

« Je salue notre processus de sélection. B.J. Johnson a dirigé ce processus au cours des dernières années, il a fait un excellent travail d’évaluation et de recherche pour Nic », lâchait récemment Sean Marks, en parlant du pivot, l’une des plus belles prises à la Draft des Nets de ces dernières années, avec Cam Thomas.

On rappelle que cette promotion est liée aux récemment mouvements en interne chez les Nets, avec notamment le départ de Jeff Peterson, assistant GM depuis 2019, parti aux Hornets pour en devenir le président.

« En matière de Draft, on veut s’appuyer sur B.J. Johnson. B.J. mène notre Draft ces dernières années. Donc, il y aura plus de pression et plus de responsabilités pour plusieurs des gars en interne ici », affichait encore Sean Marks, dont l’intersaison, côté joueurs, a principalement été marquée par la perte de Mikal Bridges.