Les Nets renforcent leur cellule de recrutement

La reconstruction des Nets ne s’applique clairement pas que sur le terrain. Des mouvements s’opèrent également dans les bureaux du côté de Brooklyn qui ont récupéré Drew Nicholas, auparavant directeur du scouting des Nuggets, comme l’annonce HoopsHype. Avant d’atterrir aux Nets, Nicholas est passé par le recrutement aux Wolves, aux Celtics et aux Sixers.

Si les Nets s’activent, c’est parce qu’il y a eu de nombreux départs ces derniers temps. Parmi eux Matt Tellem, l’ancien vice-président à la stratégie des Nets est parti aux Suns. Jeff Peterson, qui était assistant GM est parti aux Hornets pour y devenir le Président en emportant dans ses bagages, Ryan Gisriel alors directeur des opérations des Nets parti à la vice-présidence des Hornets.

Pour remplacer Ryan Gisriel, Brooklyn avait déjà nommé Justin Bokmeyer comme directeur des opérations basket et Makar Gevorkian est également venu remplacer Matt Tellem. Reste encore en suspens le remplaçant de Petterson comme assistant de Sean Marks.

Tous ces postes de recrutement sont stratégiques pour les Nets qui sont en totale reconstruction avec Cam Thomas et Nic Claxton comme têtes d’affiche sur le terrain et de nombreux choix récupérés que ce soit avec les Rockets ou lors de l’échange de Mikal Bridges aux Knicks. Brooklyn a actuellement six choix pour la Draft 2025 qui est annoncée comme prometteuse.

Les Nets ont pour le moment leur premier tour de Draft, celui de Milwaukee (protégé 1-4), le choix de New York, et le moins bon entre Phoenix, Houston et Oklahoma City. Lors du second tour, la franchise pourra choisir entre son choix et celui du Heat (protégé 31-37).