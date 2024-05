Les Nets poursuivent leur réorganisation interne

En attendant une intersaison qui s’annonce prenante côté effectif, les Nets évoluent côté dirigeants. Plusieurs médias américains, dont The Post, rapportent que le GM de la franchise, Sean Marks, vient de recruter Justin Bokmeyer comme nouveau directeur des opérations basket.

Le nouvel arrivant, qui a une expérience dans des programmes de développement pour la NBA et la MLS, remplace ainsi Ryan Gisriel, parti vers Charlotte. Celui-ci a été nommé vice-président des Hornets, suivant Jeff Peterson, l’ancien bras droit de Sean Marks devenu président du club de Charlotte.

Diplômé de West Point et ayant passé 11 ans en service actif dans l’armée, notamment en Irak, Justin Bokmeyer a un parcours varié, à l’instar de l’entraîneur des Nets, Jordi Fernandez, né en Espagne. Il a travaillé dans les opérations internationales basket pour la NBA.

De 2018 à 2022, il a aidé à guider le programme de l’Académie NBA et a joué un rôle clé dans la création et le lancement de la Basketball Africa League. En août 2022, il a été nommé premier directeur général de MLS NEXT, le programme de développement de la ligue de football. Le voilà désormais de retour à l’univers basket.

D’autres mouvements internes devraient survenir car les Nets sont en passe de perdre Matt Tellem, récemment nommé vice-président de la stratégie, en partance vers les Suns.

Brooklyn devra ensuite se pencher sur son effectif pour viser autre chose que la modeste 11e place obtenue cette saison. Les dirigeants devront notamment se prononcer sur l’avenir de leur pivot titulaire, Nic Claxton.