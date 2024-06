À 35 ans, Jeff Peterson va devenir le nouveau président des Hornets

Juste après avoir fait exploser l’effectif de Charlotte avec plusieurs échanges et les départs de Terry Rozier, PJ Washington et Gordon Hayward, on apprenait que Mitch Kupchak allait quitter son poste de président des Hornets, pour devenir « conseiller » de la direction. Son départ sera effectif à la fin de la saison, et depuis cette annonce, les dirigeants lui cherchent un successeur.

Après avoir rencontré une douzaine de candidats, ESPN annonce que la nouvelle direction a choisi Jeff Peterson, dont la trajectoire fulgurante se confirme. À 35 ans, seulement, il a déjà 11 ans de NBA derrière lui ! D’abord pendant six ans aux Hawks comme scout, directeur du scouting puis assistant GM.

Les propriétaires le connaissent depuis longtemps

C’est là-bas que les Nets étaient allés le chercher pour remplacer Trajan Langdon et assister Sean Marks. C’est aussi là-bas que Gabe Plotkin et Rick Schnall, les nouveaux propriétaires des Hornets l’ont vu à l’œuvre.

À Brooklyn depuis 2019, Jeff Peterson va donc découvrir un nouveau poste, celui de président. Il a été préféré à Matt Lloyd, l’adjoint de Tim Connelly aux Wolves, et Austin Ainge, le fils de l’ancien homme fort des Celtics, aujourd’hui directeur général du Jazz.