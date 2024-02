Mitch Kupchak va quitter la direction des Hornets

Qui dit changement de propriétaire dit (souvent) changement de patron sportif en NBA. Et si Mitch Kupchak avait la confiance de Michael Jordan, au point d’être prolongé en 2022, le président des opérations basket des Hornets est forcément moins lié aux nouveaux propriétaires du club, Rick Schnall et Gabe Plotkin.

ESPN annonce ainsi que l’ancien GM des Lakers va quitter son poste en Caroline du Nord à la fin de la campagne.

Mitch Kupchak va rester comme « conseiller organisationnel », assurant la transition avec son successeur, qui devrait être nommé avant la fin de la saison régulière. La franchise vise des GM déjà en place, comme Elton Brand (Philadelphie), Trajan Langdon (New Orleans), Mike Gansey (Cleveland) ou Trent Redden (LA Clippers), ou des assistants GM comme Jeff Peterson (Brooklyn), Travis Schlenk (Washington) et Wes Wilcox (Sacramento).

Arrivé aux Hornets en 2018, Mitch Kupchak quitte donc son poste sans avoir jamais participé aux playoffs.

Avant ça, il avait par contre connu beaucoup de réussite, d’abord comme joueur, en remportant trois titres (1978, 1982 et 1985), le premier avec les Bullets/Wizards et les deux derniers avec les Lakers, puis comme dirigeant, où il avait participé à sept campagnes victoires des « Purple & Gold » (1987, 1988, 2000–2002, 2009 et 2010), comme assistant GM de Jerry West, puis comme GM à partir de 2000.