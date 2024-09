30 jours/30 équipes : Portland Trail Blazers

Dans l’Oregon, l’après « Dame Time » se fait sans regarder la montre. Portland s’est plongé à 100% dans un nouveau cycle et n’en est encore qu’aux travaux sur les fondations.

L’été a été plutôt calme cette fois pour les Blazers, avec pour idée d’enfin pouvoir bâtir avec le groupe actuel, qui a collectionné les séjours à l’infirmerie la saison passée. Entre Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Deandre Ayton, Scoot Henderson, ou encore Jerami Grant, tous les joueurs majeurs de l’effectif ont manqué entre 20 et 50 matchs. L’heure était donc aux changements à doses homéopathiques plutôt qu’à un nouveau chambardement tant l’exercice 2023/24 n’aura pu livrer que peu de vérités sur cet effectif.

C’est peut-être d’ailleurs ce qui a sauvé la tête de Chauncey Billups, qui entame déjà sa quatrième saison sur le banc et sera en fin de contrat au terme de cet exercice. Il est temps désormais de passer la vitesse supérieure et de clarifier l’identité de jeu de cette équipe avant de penser à la faire gagner.

L’effectif est intéressant, gorgé de joueurs prometteurs, bien que déséquilibré. Le manque de créateurs a été en partie compensé par l’échange pour faire venir Deni Avdija sur l’aile, et laisser davantage de place pour Scoot Henderson, après son année de rookie avec Malcolm Brogdon comme chaperon.

Le poste 5 était déjà plutôt bien doté et devient même désormais carrément surchargé avec la Draft de Donovan Clingan en plus de Deandre Ayton, Robert Williams III qui n’a joué que six bouts de matchs depuis son arrivée, et la belle découverte Duop Reath. Chauncey Billups va devoir faire des choix (avant des transferts ?), et réussir à articuler tout ce petit monde sans freiner la progression des nombreux jeunes joueurs de l’effectif.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Deni Avdija (Wizards), Donovan Clingan, Bryce McGowens (two-way contract)

Départs : Malcolm Brogdon (Wizards)

LE JOUEUR À SUIVRE : SCOOT HENDERSON

Arrivé en NBA avec une hype assez importante, et qu’il s’est chargé de nourrir lui-même, Scoot Henderson n’a pas pleinement répondu aux attentes placées en lui. Le troisième choix de la Draft 2023 a connu un certain temps d’adaptation au jeu NBA, après avoir eu les clés de l’Ignite, en G-League, un niveau bien moindre, notamment défensivement. Le meneur est lentement monté en puissance avant de connaître une belle fin de saison, plus en confiance. Ses pourcentages au tir, jusqu’alors franchement inquiétants, en particulier à deux points, et sa moyenne de passes ont décollé aux niveaux espérés par les fans des Blazers.

Avec le départ de Malcolm Brogdon, le joueur de 20 ans devrait être titulaire à plein temps à la mène, pas une mince affaire avec autant de joueurs à alimenter. Scoot Henderson doit passer un palier autant dans la finition que dans la tenue du ballon, où son jeu à risque se doit d’être davantage poli. Mais son talent est indéniable, et il ne lui reste qu’à le montrer avec davantage de régularité. La situation semble en tout cas propice à son développement, puisque les Blazers sont prêts à lui laisser le temps de faire des erreurs.

Moyenne d’âge : 24,3 ans

Masse salariale : 165.5 millions de dollars (21e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le bilan de la saison dernière avec un roster A’ car décimé (21 victoires pour 61 défaites) semble être le plancher pour cet effectif. Si les titulaires sont épargnés par les blessures, les Blazers peuvent être une équipe fun à voir jouer, à défaut de la voir gagner souvent. Ce n’est de toute façon pas le but premier, puisque se renforcer via la Draft reste l’objectif à court terme. Reste donc à assembler toutes les pièces de ce puzzle et à le voir prendre vie ces prochains mois.

Si Scoot Henderson a bien trouvé son rythme de croisière en fin de saison dernière, Portland pourrait clairement bénéficier de sa création, alors que les Blazers étaient une des pires équipes à l’adresse la saison passée (29e pourcentage moyen, 30e à 3-points). L’apport de Donovan Clingan, impressionnant en NCAA, pourrait compenser les limites au rebond défensif du groupe. Le retour en forme de Shaedon Sharpe offrirait, lui, un peu plus de densité athlétique et un danger supplémentaire au scoring. C’est suffisamment rare pour une équipe de bas de tableau, mais outre Sharpe, les Trail Blazers peuvent compter sur au moins quatre joueurs (Simons, Grant, Ayton, Henderson) capables de marquer une vingtaine de points régulièrement.

Cela fait beaucoup de conditionnel et peu de garanties de succès. Mais ce serait une jolie combinaison potentielle de construction, tout en restant bien placé pour un pick haut lors de la prochaine Draft.

LE PIRE SCÉNARIO

Sans vouloir réveiller des mauvais souvenirs aux fans de la franchise, mais il ressemblerait pas mal à celui de 2023/24 : des blessures en cascade, des jeunes joueurs un peu livrés à eux-même et un fond de jeu toujours balbutiant. Si Chauncey Billups n’ajuste pas ses plans, on voit mal où pourrait aller cette équipe qui a besoin de structure.

Attention aussi en cas de première partie de saison manquée à un éventuel grand chamboulement avant la « deadline » pour rééquilibrer l’effectif, au risque de faire un nouveau pas en arrière sur le développement collectif de l’équipe. Pas sûr pour autant qu’un statu quo soit forcément préférable tant l’hypothèse évoquée par Chauncey Billups d’aligner à la fois Deandre Ayton et Donovan Clingan semble anachronique, voire franchement étonnante tant Ayton n’a ni le profil ni le corps d’un ailier-fort. Et voir les deux joueurs plafonner en temps de jeu, sans même parler d’un éventuel retour en forme de Robert Williams, ne ressemble pas non plus à la bonne option. Gare à la frustration et à une gestion compliquée.

